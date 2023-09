Sánchez es reivindica amb "més força que mai" per aconseguir una "investidura real" després del "teatret" de Feijóo

LA RINCONADA (SEVILLA), 30 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, s'ha reivindicat aquest dissabte, després del debat d'investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "amb més ganes, més força i més arguments que mai perquè hi hagi quatre anys més de govern progressista" a Espanya, "d'avanços socials i de drets i convivència", per als quals s'ha compromès a treballar per una "investidura real" després del "teatret" que, en la seva opinió, ha protagonitzat el dirigent 'popular' l'últim mes.

Així ho ha indicat Pedro Sánchez en el transcurs de la seva intervenció en un acte polític a La Rinconada (Sevilla), el primer després del debat d'investidura fallida de Feijóo, que va concloure aquest divendres al Congrés dels Diputats, i a dos dies que el rei Felip VI iniciï una nova ronda de consultes amb els grups parlamentaris per proposar un nou candidat a la investidura, a la qual el dirigent socialista està citat dimarts 3 d'octubre.

En la seva intervenció, durant la qual no ha fet cap esment a l'amnistia ni als independentistes, el dirigent socialista ha criticat que Feijóo hagi dit "que podria ser president del Govern central, però que no vol". "Està tan acostumat a mentir a tothom, que es menteix a si mateix", ha comentat Pedro Sánchez sobre aquest assumpte abans d'asseverar que "els socialistes sí que volem" i "sí que treballarem per una investidura real, no una investidura postissa", per aconseguir "un Govern central progressista, amb quatre anys més d'avanços socials i de drets per als espanyols, de convivència i de concòrdia", ha afegit.

"Això és el que passarà, quatre anys més de convivència", ha asseverat Pedro Sánchez, que ha dit que es "deixarà la pell" per assolir aquest propòsit, i que ha desgranat alguns dels compromisos que pensa assumir en el seu debat d'investidura si és proposat pel rei, com ara el salari mínim interprofessional (SMI), l'habitatge o la igualtat entre homes i dones.

PROPOSTES

Així, ha avançat que de cara a la seva investidura prometrà una reforma de l'Estatut dels Treballadors "perquè el salari mínim interprofessional, per llei, sigui cada any el 60% del sou mitjà al nostre país".

A més, "sol·licitarà la confiança" del Congrés dels Diputats "perquè cada any omplim la guardiola de les pensions", que els governs del PP "espremen", aportant-hi "5.000 milions d'euros cada any perquè els nostres joves, quan es jubilin, tinguin una jubilació digna".

Així, Sánchez també s'ha compromès a remetre des del Govern central al Parlament el projecte de llei de paritat que ja va passar per la taula del Consell de Ministres en la legislatura passada, però que no va poder tirar endavant per la convocatòria d'eleccions del 23 de juliol, perquè "hi hagi un 50% de poder econòmic i polític en mans de les dones del nostre país".

Sánchez també s'ha compromès particularment "amb la gent jove" a fer de l'habitatge en aquesta legislatura "la gran causa nacional", un "dret constitucional, no un problema com l'és per a molta gent al nostre país", ha dit.

REBUTJA ELS "MANTRES" DE LA DRETA COM QUE "ESPANYA S'ENFONSA"

Durant la seva intervenció, Sánchez ha criticat els "mantres" de la dreta sobre que "Espanya es trenca i s'enfonsa", quan és "la principal economia europea que està creixent en termes de PIB" malgrat la pandèmia i la guerra a Ucraïna, segons ha valorat abans de postil·lar que "quan es va estar a punt de trencar Espanya" va ser amb el govern que presidia Mariano Rajoy i es va produir "una declaració unilateral d'independència a Catalunya".

Així, el president en funcions ha reivindicat que "avui a Espanya hi ha més concòrdia i convivència gràcies al diàleg que hem impulsat en aquests quatre anys" de "govern progressista".

A més, ha defensat que els socialistes "no repartim carnets de constitucionalisme", ja que "formem part de la redacció" de la Carta Magna i la compleixen "cada dia de l'any" i "amb tots els articles, cosa que no fan ells", ha postil·lat en referència als 'populars', a qui ha acusat de fer "cinc anys que la incompleixen, saltant-se-la, segrestant el poder judicial, que consideren que és seu".

Sánchez ha al·ludit, a més, a la trobada que va mantenir aquesta setmana amb eurodiputats de diferents parts d'Europa amb els quals va recordar la seva idea, expressada abans del 23-J, que en aquestes eleccions generals "podíem demostrar al món sencer, i en particular a Europa, que s'està veient sotmesa" a un "avanç de la ultradreta, que els podíem demostrar que podem frenar l'avanç de la ultradreta".

"I això és el que ens reconeixen i agraeixen tots els progressistes d'Europa i del món, que gràcies al poder democràtic a Espanya hem frenat la ultradreta i no hi haurà govern amb un president Feijóo i amb un vicepresident (Santiago) Abascal", sinó que "hi haurà un govern progressista", segons ha sentenciat.

Sánchez ha conclòs fent un clam a aquest "Govern central progressista" a Espanya que contribueixi a una Europa que sigui "far de drets i llibertats, de conquestes socials, de defensa dels treballadors, de l'Estat del benestar, de defensa de la democràcia, de la llibertat i de la diversitat", ha subratllat, després de fer un repàs pels partits que governen als altres quatre "grans països" d'Europa "per dimensió i poder econòmic", com França, Itàlia, Alemanya i Polònia.