El PSOE manté la possibilitat d'una repetició electoral per evitar el referèndum: "No passarem per aquí"

Tres dirigent socialistes negocien la investidura i reporten directament a Sánchez

MADRID, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El PSOE vol evitar un referèndum d'autodeterminació i, per tant, manté la possibilitat d'una repetició electoral en la negociació amb els independentistes catalans per a la investidura de Pedro Sánchez. "No passarem per aquí", traslladen fonts del partit per expressar que aquest és el límit que han fixat davant les peticions d'ERC i Junts.

Tot i que les fonts consultades de Ferraz i La Moncloa es mostren convençudes que finalment hi haurà Govern de Sánchez i, per tant, acord previ amb els partits catalans, també expliquen que la posició expressada pel PSOE en els últims dies vol deixar clar que no cediran davant totes les exigències.

Assenyalen, a més, que hi ha tres persones encarregades de negociar, repartides en cada partit i que reporten directament a Sánchez. Tot i que no pronuncien noms, les mirades estan posades en la ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions i sotssecretària general del PSOE, María Jesús Montero, el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en funcions, Félix Bolaños i el secretari d'Organització, Santos Cerdán. En aquest sentit, indiquen que hi ha negociacions en marxa amb partits que els poden facilitar la investidura.

Els dirigents del partit es remeten al comunicat conjunt del PSOE i del PSC emès dijous a última hora de la tarda en el qual advertien ERC i Junts que pel camí de la ruptura i la discòrdia "no hi ha avanç possible", al mateix temps que insistien a apostar pel "diàleg" com a única via per garantir la convivència a Catalunya.

El text no ho esmentava expressament, però s'emetia poc després que ERC i Junts van aprovar una resolució al Parlament de Catalunya per condicionar la investidura de Sánchez al fet que "es comprometi a treballar per fer efectives les condicions" per celebrar un referèndum d'independència en aquesta comunitat autònoma.

A més, per esclarir possibles dubtes, el líder del PSC, Salvador Illa, va rebutjar divendres un referèndum com a preu per a la investidura de Sánchez i va advertir que tornaran a anar a eleccions si cal.

FIXAR EL PERÍMETRE

Així, les fonts consultades assenyalen que tant el comunicat conjunt com les paraules d'Illa, pretenien deixar clar als independentistes el camí que no seguiran. "Hi ha coses per les quals no es pot passar", afirma un alt dirigent socialista. Un altre utilitza una altra expressió per traslladar la mateixa idea: "Tots tenim clar on és el perímetre".

Per tant, tot i que hi ha molèstia amb la resolució d'ERC i Junts, --que consideren un gest fora de lloc, que no han de fer en aquest moment, en plenes negociacions-- miren de restar-li importància i consideren que no és suficient per fer descarrilar les converses.

És a dir, continuen convençuts que les negociacions arribaran a bon port i hi haurà un Govern central presidit per Sánchez, però volen deixar clar que la possibilitat d'una repetició electoral al gener és real. "Han de saber que l'opció de les eleccions continua oberta", apunta una persona de l'entorn de Sánchez.

D'aquesta manera, els socialistes pretenen traslladar que no consentiran totes les exigències que es posin sobre la taula, que passen fonamentalment pel referèndum i per l'amnistia als implicats en el procés, tal com va traslladar Puigdemont a principis de setembre.

No obstant això, tota la contundència que s'expressa amb el referèndum, desapareix en ser qüestionats per l'amnistia, un terme que, de moment, cap dirigent socialista no pronuncia. Ningú no vol parlar sobre aquest assumpte i demanen esperar que es produeixi l'encàrrec del rei a Sánchez per anar a una investidura, un tràmit que se solucionarà, previsiblement, entre dilluns i dimarts.

SÁNCHEZ TRASLLADARÀ AL REI QUE TÉ POSSIBILITAT DE MAJORIA

Pel que fa a la data de la investidura tampoc no hi ha certeses i les fonts consultades pensen que la incògnita s'aclarirà immediatament. En concret, consideren que Sánchez pot sortir de la ronda de consultes amb el rei amb l'encàrrec, però sense data per a la votació al Congrés.

Assenyalen, a més, que el missatge que el president en funcions i candidat socialista traslladarà a Felip VI és que té una negociació oberta i la possibilitat de sumar majoria.

En aquest sentit, a Ferraz intenten rebaixar la pressió i afirmen que no té sentit posar-se "límits" ni "deures" per als pròxims 15 dies, atès que ja hi ha una data límit perquè hi hagi nou president, el 27 de novembre. En cas contrari, es dissoldrien les corts i es convocarien noves eleccions.