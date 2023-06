Sánchez proposa sis 'cara a cara' amb Feijóo: un cada dilluns fins el 23

Afirma que només hi ha dos presidents possibles: "Sánchez o Feijóo" i aquesta és la decisió que han de prendre els ciutadans a les urnes

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dilluns celebrar sis debats 'cara a cara' amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un cada dilluns fins que se celebrin les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, començant per dilluns que ve 12 de juny.

Sánchez ha assegurat que vol que siguin les eleccions dels debats democràtics i ha assenyalat que queden 7 setmanes fins a les eleccions generals. "Hi ha temps de sobres perquè els ciutadans es formin opinió del que cadascú proposa", ha exclamat.

També ha explicat que ha rebut quatre ofertes de quatre mitjans de comunicació per fer aquests debats, assenyalant que les accepta totes i s'obre a la resta de mitjans. Planteja que els debats es facin en programes de més audiència o creant un espai especial per a aquest debat.

Sobre les normes per dur-lo a terme, planteja que la moderació sigui neutral, que hi hagi equilibri de temps i regles de respecte. A més, ha assenyalat que aquests 'cara a cara' són compatibles amb altres debats amb més candidats, perquè, segons ha indicat, el bipartidisme va quedar enrere i hi ha altres forces en l'àmbit nacional que s'han d'expressar en debats, en els quals Sánchez també participarà, ha assegurat.

Considera que també s'han de fer debats sectorials sobre economia, canvi climàtic, igualtat, polítiques socials i sanitat, segons ha esmentat, en els quals el PSOE enviarà els seus representants de referència de cada àrea.

EL PP NO ESMENTA EL SEU CANDIDAT

En tot cas, Sánchez ha deixat clar que l'elecció a la qual s'enfronten els ciutadans el pròxim 23 de juliol és "entre Sánchez o Feijóo", segons ha afirmat ell mateix deixant clar que només ells dos tenen possibilitats de ser presidents del Govern central.

Així, ha indicat que li sembla curiós que si el PP té un candidat que té coses "tan bones per oferir" als ciutadans, no esmenti el seu propi líder en l'eslògan i sí el seu rival.

D'aquesta manera ha criticat que els populars plantegin les generals com una elecció entre "Sánchez o Espanya" i ha afirmat que aquest eslògan és "perillós, seriós i greu" perquè acusa tots els votants del PSOE de ser "antiespanyols" i que si algú estima Espanya només pot votar una cosa, s'ha queixat.

Sánchez ha defensat que el PSOE desitja el millor per a Espanya i fins i tot ha indicat que és l'únic partit de tot el sistema polític que porta el nom del país en les seves sigles. "En amor a Espanya no ens guanyen, ens poden empatar, però no guanyar-nos", ha afegit.

MÉS CONTUNDÈNCIA CONTRA NOTÍCIES FALSES

El cap de l'Executiu espanyol ha indicat que tornaran a fer una campanya en positiu, amb propostes i defensant la gestió de les polítiques que han desplegat en la legislatura i els seus plans per al futur i parlar del que "importa i interessa" els ciutadans.

No obstant això, ha deixat clar que també criticaran les accions i les polítiques de la dreta "amb fermesa i amb educació", ha assegurat. A més, que cada vegada que siguin víctimes d'insults respondran "amb més contundència" que fins ara, al mateix temps que s'ha queixat que aquests atacs "en l'opinió pública" han estat cada vegada més comuns durant els últims anys.