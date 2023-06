El PP qualifica d'"excentricitat" la proposta de 6 'cara a cara': l'ansietat de Sánchez no ens marcarà l'agenda

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de campanya del Partit Popular, Borja Semper, ha qualificat aquest dilluns d'"excentricitat" la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez de celebrar sis 'cara a cara' amb Alberto Núñez Feijóo fins a les eleccions generals del 23 de juliol. Ha deixat clar que l'"ansietat" del president no marcarà l'agenda dels populars.

Segons ha assegurat Semper en una roda de premsa, Pedro Sánchez "està més còmode en un plató" de televisió que al carrer i ha deixat clar que el PP no es deixarà "marcar l'agenda per l'ansietat de Pedro Sánchez".

Assegura que hi haurà debats, però no sumit en l'"excentricitat" de Pedro Sánchez. "No descartem res", ha dit al mateix temps que ha assenyalat que estudiaran les propostes que vagin arribant i prendran les decisions oportunes.