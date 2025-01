Sánchez promet "buscar vots fins a sota les pedres" per recuperar "el que el PP i Vox han retallat" de la llei òmnibus

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que buscarà vots "fins i tot a sota les pedres" per recuperar "els drets que el Partit Popular i Vox els han retallat" als ciutadans votant en contra de la llei òmnibus aquesta setmana al Congrés dels Diputats.

"En un Parlament tan fragmentat com el que tenim, buscaré vots i suports fins i tot a sota les pedres per revaloritzar les pensions als nostres jubilats. Buscaré vots fins i tot a sota les pedres perquè els joves tinguin transport públic gratuït. I buscaré vots fins i tot a sota les pedres perquè els afectats a La Palma i a València tinguin els ajuts que mereixen i necessiten", ha indicat Sánchez aquest diumenge durant la clausura del XV Congrés Regional del PSOE de les Canàries, que ha reelegit Ángel Víctor Torres com a secretari general dels socialistes canaris.

"Les traurem sí o sí", ha assegurat Sánchez, després que el govern va perdre dimecres passat la votació al Congrés del decret llei òmnibus, que incloïa desenes de mesures de diferent tipus com la pujada de les pensions de jubilació, els descomptes del transport públic i ajuts per als afectats per la dana, entre d'altres; al qual el PP, Vox i Junts van votar en contra del decret.

"Aquestes millores socials als jubilats, als joves, als treballadors, als afectats per la dana a València i als afectats pel volcà a La Palma i altres mesures socials les traurem sí o sí", ha sentenciat Sánchez, que ha parafrasejat l'exdirigent socialista Ramón Rubial, que les transformacions es fan en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Sánchez s'ha dirigit a la "coalició negacionista" entre el Partit Popular i Vox, als seus líders Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, "tant és un com l'altre", per afirmar: "Després de set anys governant, sembla mentida que no ens coneguin".

En les seves crítiques al PP, Sánchez ha criticat que el partit de Feijóo voti en contra de la revaloració de les pensions al Congrés i "després reculli firmes per a les pensions dels jubilats al Congrés". "Però si és que no hi ha per on agafar-ho", ha afirmat.

Segons Sánchez, "davant d'aquesta situació de com es va oposar aquesta coalició negacionista a les millores salarials, a les millores de les pensions i a totes les mesures que estaven incloses en aquest reial decret llei, hi ha dues alternatives. Una és abaixar els braços, donar-nos per vençuts i l'altra és fer el que cal fer".