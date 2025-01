Pedro Sánchez, a la nova executiva del PSOE canari: "Siguem competitius i sortim a guanyar el 2027"

El secretari general del PSOE ha valorat com de "treballador, sensible i solidari" és Torres

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha clausurat aquest diumenge el XV Congrés Regional del PSOE de les Canàries, al Magma Artes & Congresos d'Adeje (Tenerife), en el qual el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha resultat reelegit com a secretari general de la formació en l'arxipèlag, i en què el president del Govern central ha demanat a la nova executiva regional "ser competitius i "sortir a guanyar" en les pròximes eleccions del 2027.

Durant la seva intervenció, Pedro Sánchez ha expressat que "el que necessiten les Canàries" és "més PSOE". En definitiva, ha prosseguit, que si es vol "un estat de benestar fort, amb més ocupació i millors salaris, amb una seguretat social més forta i millors pensions" el que es necessita és "més PSOE a les Canàries", però també "a Espanya".

"Enhorabona i gràcies, estimat Ángel. Ho he de dir alt i clar. Em declaro un admirador incondicional d'Ángel Víctor Torres. És un polític compromès. Un polític treballador, sensible, solidari amb aquelles causes que mereixen la pena. Un polític exemplar, ho repeteixo, exemplar", ha dit el president del Govern central del secretari general del PSOE Canàries.

"És un polític imbatible, i per això el temen, i miren de difamar-lo, injustament, amb mentides i enganys", ha assegurat Sánchez sobre Torres, i també que és un "dels millors ministres" que té al govern, tot i que, ha reconegut que "el que millor sap fer (Torres) és ser president del Govern de Canàries, i ho tornarà a ser el 2027".

Així mateix, ha dit, el 2027 no només "hi haurà un president socialista a les Canàries" sinó també un president socialista al Govern central per "fer avançar a Canàries i fer front a aquesta onada reaccionària", en relació amb la ultradreta.

Pedro Sánchez ha lloat les polítiques que ha impulsat l'actual legislatura des del Govern central, posant l'accent en la política econòmica de l'executiu, un èxit que, assegura, ha comprovat al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, que reuneix líders polítics, empresarials i socials, perquè "Espanya brilla amb llum pròpia" i l'economia espanyola "avança a tota màquina".

EL DECRET ÒMNIBUS TIRARÀ ENDAVANT "SÍ O SÍ"

En definitiva, el president del Govern central ha recordat aquesta "transformació" que viu Espanya en el seu model productiu, amb el focus en el turisme, perquè "el 2024, 94 milions de turistes estrangers van visitar el nostre país".

Ha recordat, així, com estava la situació als hotels el 2020, en període pandèmic, i com està ara: "En total, aquests 94 milions de persones estrangeres que han visitat el nostre país, s'han gastat 120.000 milions d'euros durant l'any 2024, que es tradueix en creació d'ocupació, en creació d'empreses, en riquesa per a les Canàries i per al conjunt del país".

Davant de la nova executiva, Sánchez ha defensat la "responsabilitat i a la convicció" dels socialistes, sobretot després de criticar l'actitud de la dreta amb el decret òmnibus al Congrés, que incloïa "millores socials" com la del transport públic gratuït i els ajuts per a la reconstrucció de La Palma després del volcà: "Aquestes millores socials als jubilats, als joves, als treballadors, als afectats per la dana a València... les treurem sí o sí".

"SIGUEM COMPETITIUS I SORTIM A GUANYAR EL 2027"

"Demano a l'organització, ara que heu culminat el Congrés regional, i que teniu els congressos insulars i posteriorment també els congressos municipals a tots i cadascun dels ajuntaments d'aquesta gran terra, com són les Illes Canàries, que siguem competitius, que sortim a guanyar, que el 2027 la gent a les Canàries digui que han presentat els millors per ser alcaldes i alcaldesses, presidents de Cabildo socialistes i presidents autonòmics socialistes", ha dit.

Ha defensat, així mateix, "continuar fent polítiques progressistes" davant d'aquesta "internacional ultradretana a la qual s'ha plegat sense cap mena d'escrúpol el Partit Popular". De manera que "si no volen feminisme, renovarem el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. I si no volen canvi climàtic, el menyspreen, i fins i tot el neguen alguns, posarem la vista el 2030 perquè el 81% de l'electricitat que es generi al nostre país sigui d'energies renovables".