Sánchez ofereix pactar mesures perquè hi hagi més transparència en la propietat i finançament dels mitjans

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha ofert a tots els grups parlamentaris, a excepció de l'extrema dreta, pactar tot un seguit de mesures que ajudin a garantir la transparència, la independència i el pluralisme dels mitjans de comunicació per garantir així una "informació veraç" als ciutadans.

Davant el ple del Congrés dels Diputats, Sánchez ha esgrimit que el que cal fer és traslladar a la legislació espanyola el que exigeix el reglament europeu de mitjans de comunicació aprovat fa uns mesos, amb el suport de tots els grups parlamentaris, també els populars, i amb l'excepció de l'extrema dreta, a l'Eurocambra. "El que es vota a Estrasburg perfectament es pot votar a Espanya", ha sostingut.

En aquest sentit, ha incidit que aquest reglament planteja que "els ciutadans han de conèixer les fonts de finançament dels mitjans de comunicació, el nom dels seus accionistes i les xifres d'audiència de manera honesta, per evitar fraus en la inversió publicitària per part de governs de la nostra democràcia, mitjançant l'ús, per exemple, de bots o de 'clickbaits' i també la ingerència d'actors estrangers".

Sánchez ha defensat la necessitat de "limitar el finançament de les administracions públiques perquè no hi hagi mitjans que tinguin més finançadors públics que electors i assegurar que no hi hagi partits que comprin línies editorials amb els diners de tots els contribuents".

També ha avançat que el Govern central vol "reforçar els drets a l'honor i a la rectificació de la ciutadania". "Els mitjans han de ser lliures, poder desenvolupar la seva pròpia línia editorial i, alhora, els ciutadans s'han de poder defensar si s'aboquen sobre ells calúmnies o acusacions infundades" per això es proposarà "una nova reforma de la llei mordassa".

Amb aquest paquet, ha puntualitzat Sánchez, el que es pretén en darrer terme és reforçar el correcte funcionament de la democràcia i la llibertat d'expressió i garantir el dret a una informació veraç.

"Evidentment no és la missió ni la intenció del Govern central repartir carnets de fiabilitat entre els mitjans de comunicació", ha manifestat, després d'esgrimir que aquesta fiabilitat "l'han de donar els ciutadans, però sí que és una obligació dels poders públics desenvolupar el que ha acordat Europa", per justificar així les seves propostes.