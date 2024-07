Sánchez anuncia el desplegament de 2.300 milions d'euros en quatre programes de transició energètica

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres el desplegament de 2.300 milions d'euros en quatre programes per accelerar la transició energètica.

Aquests programes, ha dit Sánchez al Congrés, se centraran en àmbits com l'hidrogen verd, la cadena de valor de les energies renovables, un impuls a les comunitats energètiques i un nou programa de suport a les renovables en l'agricultura, les infraestructures i els barris i pobles.

El president espanyol ha emmarcat aquest impuls a la transició energètica en la pèrdua de competitivitat que pateix Europa en relació amb els Estats Units o la Xina durant els darrers anys.

Sánchez ha explicat que cada any 300.000 milions d'estalvi europeu aniran a parar a l'estranger. "Amb els nostres estalvis, el que estem fent és finançar el creixement d'altres economies, fonamentalment dels Estats Units, després comprem els seus productes, que les seves empreses fabriquen i financen i finalment ens imposen aranzels a l'exportació dels nostres béns i serveis", ha indicat.

En aquest sentit, el president considera que "cal corregir aquest error" i fer servir els diners dels europeus per invertir a Europa i atreure indústries al continent que generin noves ocupacions vinculades amb la transició ecològica i la transformació digital.

Això sí, aquest impuls a l'economia europea no pot caure en les "falses promeses" del proteccionisme, ha dit Sánchez, de manera que no es destrueixi el mercat únic, s'eviti una competència deslleial entre països membres i s'avanci en un mercat únic de capitals.

"Estem fent servir els fons europeus per modernitzar les nostres indústries tradicionals, per portar una nova generació de fàbriques i de serveis en clau verda i digital", ha remarcat Sánchez, per destacar-ne a continuació alguns exemples com la fàbrica de bateries elèctriques de Navalmoral de la Mata (Extremadura), la de components per a vehicles elèctrics a Motilla del Palancar (Conca) o la de Semidynamics a Barcelona.