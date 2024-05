MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a demanar una disculpa pública al president de l'Argentina, Javier Milei, després que va qualificar de "corrupta" la seva dona, Begoña Gómez, i ha avisat que si no es produeix, la resposta d'Espanya estarà "a l'altura de la dignitat de la democràcia espanyola i dels llaços de germanor" que uneixen tots dos països.

A més, sosté que Milei no va estar "a l'altura" amb les seves declaracions i ha volgut separar les seves paraules del poble argentí, segons ha indicat aquest dilluns en el fòrum econòmic CREO, organitzat per Cinco Días.

"Soc plenament conscient que qui ahir (diumenge) va parlar no ho va fer en nom del gran poble argentí. En canvi, el que vam viure ahir (diumenge) a Madrid sí que parla del risc que representa aquesta internacional ultradretana", ha indicat a continuació.

Sánchez ha fet aquestes declaracions l'endemà que Milei va qualificar de "corrupta" la seva esposa en un acte organitzat per Vox a Madrid, en el qual també va carregar contra la ideologia socialista que només condueix "a l'esclavitud o la mort".

Les paraules de Milei van provocar la reacció immediata del Govern de Sánchez, que la mateixa tarda de diumenge va convocar a consultes 'sine die' el seu ambaixador a Buenos Aires, segons va anunciar el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares en una compareixença covocada urgentment a La Moncloa.

A més, Albares ha convocat aquest dilluns l'ambaixador argentí a Madrid per exigir-li disculpes públiques i no ha descartat mesures addicionals si aquestes excuses no es produeixen, atès que condiera les paraules de Milei un atac i una ingerència en la política interna espanyola.

No obstant això, el Govern argentí ha deixat clar que no demanarà disculpes perquè, segons va assenyalar el ministre d'Exteriors, Guillermo Francos, Milei no va esmentar cap integrant del Govern espanyol i, a més, els primers insults van arribar per part seva. En aquest sentit feia referència a les recents paraules del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que va acusar Milei de "consumir substàncies".