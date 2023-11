Sánchez demana al PP "seny i mesura" després d'una setmana de protestes per la llei d'amnistia

MÀLAGA, 11 nov. (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha demanat al PP "seny i mesura" després d'una setmana de protestes davant de les seus socialistes a diverses ciutats d'Espanya i l'ha acusat de complicitat amb la ultradreta, que ha incitat les manifestacions.

Durant la seva intervenció al congrés del Partit Socialista Europeu (PES) ha lamentat que aquests dies "la ultradreta més nostàlgica" de la "cruel" dictadura franquista està exhibint símbols i proclames "d'un passat fosc per a Espanya".

En aquest sentit, considera que aquest passat que es creia superat està ressonant avui "amb la complicitat" de la dreta tradicional que, al seu parer, ha estat "parasitada" per Vox.

Així, ha demanat "seny i mesura" al partit liderat per Alberto Núñez Feijóo --que va condemnar els actes violents que s'han produït en diverses concentracions davant de la seu nacional del PSOE a Ferraz-- i ha dit que el que han de fer és acceptar el resultat de les urnes i la legitimitat del Govern central que formarà aviat.

"Que tinguin la valentia necessària per dir no a l'abraçada de l'os de la ultradreta i que abandonin el camí reaccionari pel qual avui avancen cap a l'abisme", ha assenyalat a continuació per remarcar que el PP només pot pactar amb Vox mentre que els socialistes han arribat a acords amb diverses forces polítiques.

En aquesta mateixa línia ha subratllat que Espanya no pot ser governada "si no es reconeix el pluralisme polític del país i també la diversitat territorial".

Sánchez ha carregat contra els pactes entre PP i Vox, segellats després de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig, que ha donat com a resultat que tots dos governin en cinc executius autonòmics, en cinc diputacions provincials i en 135 ajuntaments "i que regeixen la vida de 12 milions de compatriotes", segons ha assenyalat.

Considera que fruit d'aquests pactes, Vox ha entrat a les institucions i les ha convertit en plataformes sobre les quals expandir els seus missatges i polítiques d'odi".

En aquest sentit, ha indicat que els acords de govern entre aquests dos partits suposen una "involució" per als drets de les dones, de la comunitat LGTBI, dels treballadors. "Fins i tot la cultura sucumbeix als seus deliris propis del temps fosc al qual pertanyen", ha rematat.