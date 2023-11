Sánchez evita defensar l'amnistia davant els socialistes europeus i diu que vol "consolidar la diversitat territorial"

MÀLAGA, 11 nov. (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte que vol "consolidar la diversitat territorial a Espanya" en aquesta legislatura, durant la seva intervenció en el Congrés dels socialistes europeus. No obstant això, ha evitat defensar la llei d'amnistia pactada amb els partits independentistes i tampoc no ha esmentat Catalunya.

Era la primera intervenció pública de Sánchez després que es va fer oficial el pacte amb Junts, que inclou una amnistia als involucrats en el procés, el reconeixement de 'lawfare' contra independentistes i un mediador internacional, i que ha aplanat el camí per a la seva reelecció com a president del Govern central.

Davant els principals líders socialistes del continent, Sánchez ha reivindicat que tornarà a governar durant quatre anys en un Govern central de coalició i ha ofert algunes pinzellades dels seus plans per a la legislatura.

Tot i que no ha esmentat Catalunya en cap moment del seu discurs i tampoc no ha volgut defensar la llei d'amnistia, ha assenyalat que el pacte de govern comporta un acord per "consolidar la diversitat territorial d'Espanya i un espai per al retrobament".

En aquest punt també ha assenyalat com a línies mestres del pròxim Executiu espanyol la lluita contra el canvi climàtic, l'enfortiment de l'Estat del benestar i "materialitzar" el dret constitucional a l'habitatge.

Sánchez ha estat el protagonista absolut de la jornada, ha estat rebut entre víctors i al llarg del matí ha estat el destinatari de múltiples ovacions. D'aquesta manera, ha recollit el reconeixement dels seus companys, després d'una setmana d'intenses protestes i manifestacions contra la llei d'amnistia i els pactes amb l'independentisme davant de les seus socialistes a diverses ciutats d'Espanya.