Sánchez defensa que va actuar immediatament en apartar Ábalos

ROMA 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat la seva actuació contra l'exministre i exnúmero dos del partit José Luis Ábalos davant el més "mínim indici de corrupció" i ha desvinculat el seu govern de qualsevol pràctica "al límit de la corrupció".

A més a més, ha admès que Ábalos el va informar de la visita de la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, tal com ha revelat la Guàrdia Civil, però que aquesta visita es va cancel·lar un cop el Govern central es va adonar que constaven sancions contra ella.

Sánchez ha fet aquestes declaracions a Roma, després de l'audiència amb el papa Francesc, i l'endemà que es fes públic un informe de la UCO de la Guàrdia Civil que sosté que Ábalos es va beneficiar econòmicament de la trama Koldo i que fins i tot esmenta el president Sánchez.

En concret, els investigadors posen el focus en el rescat de l'aerolínia Air Europa i la influència que el comissionista de la trama, Víctor de Aldama --actualment en presó preventiva-- va tenir perquè s'executés la concessió d'aquest ajut. Aldama arriba a esmentar que Sánchez ja va parlar amb Ábalos d'aquesta qüestió, segons la lectura que en fa la UCO.

Aquest divendres, Sánchez ha defensat que ha actuat "amb contundència, amb determinació i amb convicció, des del primer moment", en demanar l'acta de diputat d'Ábalos i obrint un expedient d'expulsió del PSOE.

NO HI HAURÀ IMPUNITAT

"Absoluta contundència davant qualsevol indici de corrupció que s'hagi pogut produir, malauradament, en el meu govern", ha indicat Sánchez, que ha assegurat que hi haurà absoluta col·laboració amb la justícia i amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. "Això és molt important perquè en èpoques passades no va passar", ha postil·lat.

Assenyala a més que va actuar immediatament --al febrer en l'esclat de l'anomenat cas Koldo que implicava el col·laborador d'Ábalos al Ministeri, Koldo García-- i ho va fer "davant la crítica d'alguns mitjans de comunicació per no haver respectat la presumpció d'innocència".

"El més important és aquesta actuació, és a dir, respondre de manera determinada, col·laborar amb la justícia, ser transparents, per part d'un govern net, que no té res a veure amb aquestes pràctiques, carents d'exemplaritat i al límit de la corrupció", ha traslladat.

Assenyala a més que "no hi haurà impunitat, a diferència d'èpoques passades" i indica que si en el seu govern "hi ha alguns casos de corrupció, haurà de ser la justícia i les forces i cossos de seguretat de l'Estat qui ho determinin. "Per descomptat, no hi haurà impunitat, i hi haurà una determinació que qui la fa, la paga", ha subratllat.