Les acusacions del cas Koldo demanen al jutge que citi Pedro Sánchez com a testimoni arran de l'informe de l'UCO

També interessen la declaració de l'exministra d'Economia Nadia Calviño

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

Les acusacions populars han sol·licitat aquest divendres al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Koldo que citi com a testimoni el president del Govern central, Pedro Sánchez, a la llum de l'últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que, a parer seu, revela les "connexions" entre alts càrrecs de l'executiu espanyol amb figures clau de la presumpta trama que s'hauria quedat amb comissions de contractes públics per a la compra de mascaretes durant la pandèmia.

Així ho reflecteix una nota de premsa, recollida per Europa Press, en la qual dues de les associacions personades (Hazte Oír i Iustitia Europa) consideren que "el president haurà d'explicar per què el seu nom apareix en l'informe --UCO-- en què es detallen moviments clau relacionats amb el rescat d'Air Europa i la intervenció de figures com Víctor de Aldama --presumpte facilitador de la trama-- i Koldo García --exassessor de l'exministre José Luis Ábalos--.

En aquesta línia, també han sol·licitat la declaració de l'exministra d'Economia Nadia Calviño, la qual afirmen que segons l'Informe 207/2024 "hauria participat en reunions clau amb José Luis Ábalos i altres actors implicats en el cas".