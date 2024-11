Sánchez declara zona catastròfica el territori afectat pel temporal i anuncia un Pla de Resposta Immediata amb 3 fases

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració de zona greument afectada per una emergència de Protecció Civil a les zones de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Aragó perjudicades per la dana, i també un decret llei d'urgència amb ajuts econòmics, laborals i fiscals per als afectats.

"La resposta que donarem des del Govern central s'articularà en un pla que anomenarem Pla de Resposta Immediata, Reconstrucció i Rellançament de la Comunitat Valenciana", ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Aquest pla constarà de tres fases: la primera, la resposta immediata, urgent; la segona, la reconstrucció de les zones afectades; i una tercera, la fase de rellançament i transformació.

"Una transformació necessària per adaptar el territori a l'emergència climàtica que està afectant singularment el mar Mediterrani", ha assenyalat Sánchez.

El Govern central ha donat llum verda al que abans es coneixia com declaració de zona catastròfica per canalitzar els ajuts de l'Estat destinats a reconstruir les zones afectades per la dana.