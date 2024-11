El Govern central aprova un pla estatal d'ajuts per la dana valorat en 10.600 milions d'euros

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts un pla estatal d'ajuda per a les zones afectades a causa de la dana que està valorat en 10.600 milions d'euros, i que s'anirà ampliant segons es vagin succeint les necessitats.

El paquet, que contempla ajuts directes i mesures fiscals i laborals, recull una nova línia d'avals, anomenada ICO-DANA, per un valor de 5.000 milions d'euros perquè pimes, autònoms i també famílies, com a novetat, puguin sol·licitar crèdits avalats pel Govern central per fer front a les despeses patides a causa de la catàstrofe.

Sánchez, que ha comparegut en una roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres, ha detallat que amb aquests préstecs les empreses podran obrir el seu negoci i les famílies reparar casa seva com més aviat millor.

El cap de l'executiu ha indicat que ja s'està parlant amb les entitats financeres per posar en marxa aquesta nova línia d'avals perquè pugui estar disponible a partir de la setmana vinent.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un primer tram de 1.000 milions d'euros, que s'anirà ampliant fins a un total de 5.000 milions d'euros.

Així mateix, el Consorci de Compensació d'Assegurances començarà a abonar aquest mateix dimecres les primeres indemnitzacions a les famílies i empreses que han perdut el vehicle, que seran un 20% superiors al valor de taxació del cotxe.

Entre les mesures fiscals, s'endarrereix el segon pagament de la declaració de l'IRPF als contribuents valencians la declaració dels quals va sortir a pagar, a més de moratòries i exempcions en l'IBI, l'impost d'activitats econòmiques o la taxa de tramitació de les baixes dels vehicles.