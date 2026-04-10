Sánchez crida a no permetre "una nova Gaza al Líban" i demana suspendre l'acord UE-Israel

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha instat les institucions de la UE a suspendre l'acord d'associació amb Israel: "No permetem una nova Gaza al Líban, perquè, davant violacions flagrants del dret internacional humanitari, Europa ha d'actuar amb coherència".
En l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona, ha defensat aquesta suspensió "per coherència i també per empatia" i perquè la posició mantinguda per la Unió a Ucraïna tingui el suport de la resta del món.
"Espanya, per descomptat, està preparada per fer aquest pas juntament amb molts altres països europeus", ha dit, i ha considerat evident que Israel està atropellant i violant molts dels articles de l'acord d'associació.
Aquest mateix divendres el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusat el Govern espanyol d'escometre una "guerra diplomàtica" que assegura que no tolerarà, paraules a les quals Sánchez no ha respost de manera directa.
ORDRE GLOBAL BASAT EN REGLES
Sánchez ha fet una defensa de la UE i de la seva aposta per un ordre global basat en regles, però ha recordat que ha de ser ferma a l'hora de defensar el dret internacional.
"No ens podem quedar només amb el plany, la frustració. N'hi ha prou amb mirar a Gaza per veure quines són les conseqüències d'aquesta violació que s'està fent del dret internacional", ha afegit.
Segons ell, molts països del sud global estan pendents de la posició d'Europa, i els europeus no han de renunciar a ser un far per al món i avançar en aquesta direcció: "No necessitem unanimitat per avançar; necessitem voluntat, voluntat política", ha dit en referència al sistema de decisió de la UE.
COMPROMÍS AMB LA PAU
Ha defensat que, en un moment en el qual detecta una reculada en la solidaritat global, els líders d'Europa han de fer el que "esperen i desitgen els seus ciutadans": involucrar-se davant els desafiaments globals de la humanitat i rearmar-se moralment.
"Europa no només s'ha de rearmar per fer front als seus problemes de seguretat i de defensa, sinó també rearmar-se en el camp moral per poder contribuir al desenvolupament estable i de pau en el conjunt del món", ha sostingut.
NO REPLEGAR-SE
Sánchez ha contraposat la posició de replegament que veu en alguns països amb la que ha de prendre Europa: "No cal caure en la temptació de pensar que, en un món cada vegada més tensionat, la solució és replegar-se".
Ha rebutjat mirar cap a una altra banda davant les violacions del dret internacional i davant l'ús del comerç com a "armes contra suposats socis", perquè seria assumir el marc de debat i les formes de les forces reaccionàries.
Per això, lamenta que aquestes forces assegurin que Europa s'està quedant enrere: ho ha exemplificat amb xifres de l'estat del benestar que no hi ha en altres llocs --ha destacat--, i ha afegit que Europa "és confiança, és predictibilitat, és estabilitat envers la resta del món".
En aquesta obertura al món, segons ell, s'ha d'incloure l'obertura al comerç, al talent i a les idees (ha fet referència a acords amb el Mercosur, l'Índia, la Xina, els EUA i Àfrica) i també a l'obertura a la "migració legal, segura i ordenada".