Sánchez: Espanya està llesta per avançar "demà mateix" cap a un exèrcit europeu comú

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que Espanya està llesta per avançar "demà mateix" cap a un exèrcit europeu comú, i ha dit que és l'única manera que la Unió Europea (UE) es faci valer en seguretat.
"Al món on som, avui les potències mitjanes que són les que componen la Unió Europea només tenim una manera de fer-nos valer" en seguretat, ha defensat en l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona.
Ha dit que Espanya està llesta: "No d'aquí a 10 anys, no d'aquí a 2 anys, sinó ara, demà mateix, si em permeten l'expressió col·loquial", i ha afegit que s'equivoquen els qui creuen que és opcional avançar cap a un exèrcit europeu comú.
Considera "evident" que la UE ha d'avançar en una veritable política exterior i de seguretat i defensa comuna, perquè creu que és tan important la diplomàcia com la seguretat.
Per ell, en un moment de reculada de la solidaritat global, Europa no només s'ha de "rearmar" per afrontar els seus problemes de seguretat i defensa, també s'ha de rearmar en el camp moral per al seu desenvolupament estable i en pau amb la resta del món.
AUTONOMIA ESTRATÈGICA
Veu necessari que Europa reforci la seva autonomia estratègica en un context internacional marcat per la incertesa, i subratlla que està sent qüestionat el model sostingut durant dècades basat en la seguretat de l'OTAN i en un sistema econòmic globalitzat.
Ha defensat que la UE s'adapti als nous desafiaments sense renunciar als seus valors, apostant per més integració i sobirania per reduir la seva dependència de tercers actors i tenir veu pròpia en l'escenari global, i creu que aquesta "autonomia oberta" no és una opció, sinó una condició imprescindible per garantir la supervivència política, econòmica i social del projecte europeu.
Per Sánchez, la seguretat europea comuna és una de les 3 prioritats en les quals treballa el Govern espanyol en aquesta legislatura europea, juntament amb el creixement econòmic i la cohesió.
CREIXEMENT I COHESIÓ
En relació amb l'economia, ha assegurat que la UE ha de "créixer molt més" del que ho ha fet en els últims 10-15 anys, i ha apuntat al potencial del mercat interior, a guanyar en sobirania financera i a avançar en instruments comuns de finançament.
També aposta per reforçar el pilar social europeu com a condició indispensable per sostenir el projecte comunitari, i ha dit que Espanya proposa que el pressupost comunitari sigui del 2% de la renda nacional bruta disponible.
HABITATGE I ENERGIA
A més a més, ha recordat que l'accés a l'habitatge i l'ocupació estan entre les principals preocupacions, i veu "absolutament inacceptable" l'increment del preu de compra i de lloguer a tot Europa.
Ha dit que el Pla europeu d'habitatge assequible és un primer pas, però ha apostat per ser "molt més concrets i ambiciosos" per impulsar mesures clares que arribin a la gent.
Sánchez ha demanat aprendre de "les successives crisis energètiques" que han afectat la classe mitjana treballadora europea, i ha vaticinat que, després d'Ucraïna i l'Iran, la seguretat i la prosperitat passen per electrificar les economies i impulsar les renovables.