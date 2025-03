Sánchez-Camacho considera l'operació Catalunya una "ficció de victimisme independentista"

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del PP català i actual diputada a l'Assemblea de Madrid, Alícia Sánchez-Camacho, ha definit l'operació Catalunya com "una ficció de victimisme independentista" i ha negat la credibilitat dels àudios difosos aquest dilluns per Rac 1 que la vinculen amb aquesta trama per fabricar informacions contra polítics independentistes.

Durant la seva compareixença en la comissió del Congrés que investiga aquest assumpte, Sánchez-Camacho ha reconegut que va parlar per telèfon un parell de vegades amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo, amb qui es va reunir dues vegades, tot i que ha posat en dubte que en una ocasió fos al seu domicili.

Ha indicat que quan presidia el PP català es va reunir amb molta gent, amb la qual parlava de política, però que mai per fer les "barbaritats" que s'atribueixen a la suposada policia patriòtica.

En aquest context, ha negat que donés a Villarejo una llista de polítics perquè fossin investigats. "Jo no dono cap llista, mai, no tinc competències, era una simple diputada", ha remarcat, per incidir que "sempre" ha actuat en el marc de l'estat de dret.

De la mateixa manera que l'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal, Sánchez Camacho s'ha negat a donar per bons els àudios difosos aquest dilluns en al·legar que no sap d'on han sortit o si han estat editats o manipulats i que no han estat sota custòdia policial. "Jo l'única cosa que reconeixeria serien àudios com a elements probatoris en un procediment judicial", ha subratllat.

És més, s'ha presentat com una "víctima" d'altres àudios, els que es van gravar al restaurant La Camarga el 2010 en els quals ella parlava amb Victoria Álvarez, qui va ser parella del primogènit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i també dels que, segons ha denunciat, van ser gravats "per part del Govern de la Generalitat" al seu propi domicili.

MAI VA PROMETRE DINERS A VICTORIA ÁLVAREZ

Sánchez Camacho ha assegurat que no va prometre "mai" 50.000 euros a Victoria Álvarez a canvi que anés a l'Audiència Nacional per presentar els comptes bancaris dels Pujol i ha subratllat que la justícia ja es va pronunciar sobre aquest assumpte mitjançant dues sentències el 2014. "Jo no haig d'abonar res a ningú, jo veig aquesta persona en un esmorzar, després tinc algunes converses i no en sé res més", ha comentat.

El diputat de Bildu Jon Iñarritu li ha preguntat per què si va anar a la justícia a denunciar l'enregistrament del qual va ser objecte a La Camarga no ho va fer amb els de Villarejo. Ella ha explicat que no ho va fer --tampoc respecte a l'espionatge a casa seva-- perquè no volia "dedicar ni un minut més" del seu temps "a una estructura fictícia de victimisme independentista que l'única cosa que ha fet ha estat perjudicar els drets de les persones que defensen el constitucionalisme".