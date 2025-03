Cospedal posa en dubte l'existència de la policia patriòtica i recalca que ella no va tenir responsabilitats a Interior

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal ha dit aquest dilluns que la "policia patriòtica", suposadament muntada pel Ministeri d'Interior durant el mandat de Jorge Fernández Díaz, va ser una "creació fictícia" que "no ha existit". "Jo poso en dubte que aquesta policia política hagi existit mai. Per descomptat, en aquell moment", ha matisat després, en incidir que ella va ser la número dos del PP i després ministra de Defensa, però que no va tenir "res a veure amb el Ministeri d'Interior".

Així ho ha dit durant la seva compareixença davant la comissió del Congrés que investiga l'operació Catalunya, les maniobres per fabricar informacions contra adversaris polítics com els independentistes catalans o Podem. L'exdirigent del PP ho ha qualificat de "ficció" i ha insistit que els "papers de Bárcenas" són "falsos".

La primera a preguntar a Cospedal ha estat la secretària general de Podem, Ione Belarra, qui s'ha interessat per les recerques policials sobre diputats de la seva formació, el suposat pagament de 15.000 euros a Cospedal que constava en els papers de l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'operació Kitchen, muntada per desfer-se de proves que poguessin implicar dirigents del PP en casos de corrupció.

Cospedal ha explicat que ella no tenia "interès a conèixer cap informació" sobre Podem i que no és el seu estil "filtrar" informacions a mitjans de comunicació. A més, ha posat en dubte que algú ordenés investigar il·legalment membres de Podem. "Diu vostè que hi havia una ordre que jo dubto que existís, jo no ho puc saber

Ho ha dit després que Belarra li llegís la transcripció d'un àudio en el qual se sent Cospedal i l'excomissari José Manuel Villarejo insultant Pablo Iglesias i en el qual l'aleshores dirigent del PP s'interessa per una informació, "falsa" segons Belarra, que vinculava Iglesias amb ETA i el règim veneçolà.

POSA EN DUBTE ELS ÀUDIOS DE VILLAREJO

L'exministra ha qüestionat durant la seva compareixença els àudios de Villarejo en donar a entendre que estaven editats i que es refia més de la seva memòria que de la transcripció d'unes gravacions que no dona per vàlides.

Segons ha explicat, va conèixer Villarejo quan s'investigava als tribunals l'alcaldessa de València Rita Barberá (al voltant del 2015) i algú, que no sap determinar, li va recomanar que parlés amb aquest comissari jubilat, que podia tenir informació.

Cospedal admet que, des d'aleshores, va mantenir una o dues reunions a l'any amb Villarejo, però ha precisat que era un comissari jubilat, no en actiu, fet que ha qüestionat el diputat de Bildu Jon Iñarritu.

Belarra també li ha preguntat per què el jutge Manuel García-Castellón "la va alliberar" de la seva condició d'"investigada" en la trama Kitchen. Ella ha puntualitzat que la sala penal de l'Audiència Nacional, en dues ocasions, va decidir que no havia d'estar imputada.