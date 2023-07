Sánchez busca el vot de dones i joves indecisos i avisa: o governa ell o PP i Vox en coalició

Reivindica la seva tasca en el PSOE i recorda que quan va arribar a la Secretaria General es parlava d'enfonsament i sorpasso

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central i candidat del PSOE a les eleccions generals del 23 de juliol, Pedro Sánchez, ha demanat que les dones i el joves indecisos donin suport als socialistes a les urnes. A més, ha subratllat que en l'elecció no es tria entre Sánchez o Espanya, com al seu parer intenta plantejar la dreta, sinó que els ciutadans han de decidir entre un Executiu central socialista o un altre de PP i Vox en coalició.

A més, ha reivindicat la seva tasca al capdavant del partit i ha recordat que quan va arribar a la Secretaria General es parlava del possible enfonsament i fins i tot del sorpasso de Podem, però han aconseguit sobreviure a aquest embat. D'aquesta manera ha continuat apel·lant a l'èpica per traslladar als seus votants que la victòria a les urnes és possible.

En un míting a Barcelona al costat del líder del PSC, Salvador Illa, la presidenta del Congrés dels Diputats i cap de llista per Barcelona, Meritxell Batet i l'alcalde de la ciutat comtal, Jaume Collboni, Sánchez ha fet una crida a la mobilització perquè cap vot no es quedi a casa. A l'acte, hi han assistit al voltant de 3.000 simpatitzants, segons fonts de Ferraz.

Així, s'ha adreçat especialment a les dones i els ha advertit que aquells que pensen que el seu lloc "és a casa" el que volen és que es quedin a casa el 23 de juliol i no vagin a dipositar la seva papereta. "Però cal sortir a votar el PSOE", ha reclamat.

En la mateixa línia ha apel·lat els joves --"que sé que hi ha molt indecís", entre ells, ha apuntat-- i ha advertit que el que hi ha en joc en aquestes eleccions és el futur d'Espanya i per tant "el seu futur".

En referència a això, cal esmentar que Sánchez va participar en el podcast 'La Pija y la Quinqui' --en un episodi que s'ha publicat aquest diumenge-- un format menys habitual amb alta audiència entre joves. Fonts de La Moncloa es mostren satisfetes amb el resultat i l'impacte que està tenint l'episodi, en el qual el cap de l'Executiu central, en to desenfadat, parla dels seus gustos musicals i altres qüestions personals.

TÉ CLAR QUE GOVERNARÀ AMB YOLANDA DÍAZ

Sánchez ha indicat, a més, que optar pel PP i Vox pot portar a la "reculada", però només triar la papereta del PSOE garanteix que Espanya avanci, ha emfatitzat.

"Això no va de Sánchez o Espanya, va d'un Govern de Sánchez o d'un de Feijóo en coalició amb Abascal", ha advertit, al mateix temps que ha insistit que si arriba a ser reelegit governarà amb Sumar, la formació de la vicepresidenta primera Yolanda Díaz. "Ho tinc clar, ho dic sense ambages i sense embuts", ha emfatitzat.

Per altra banda, considera que només hi pot haver un govern en coalició de les dues forces de la dreta "tot i que no ho diguin i els faci vergonya", ha assenyalat en referència al Partit Popular.

Per tant, ha demanat als ciutadans que vagin en massa a votar el 23 de juliol per una Espanya "que avanci unida en la seva diversitat" i en la qual hi cap tothom. Per contra, ha alertat que en el projecte que defensen Feijóo i Abascal "només hi caben ells".

CONTINUA APEL·LANT A L'ÈPICA PER GUANYAR

D'altra banda, el líder dels socialistes ha continuat apel·lant a l'èpica per guanyar les eleccions del 23 de juliol, seguint la línia que va marcar aquest dissabte a València. Si allà va apel·lar a les victòries que havia aconseguit en la seva carrera política "contra tot pronòstic", aquest diumenge ha indicat que quan va arribar a la Secretaria General, el 2014, el PSOE es trobava en una situació delicada i es parlava d'un possible "enfonsament" a les urnes.

En aquest sentit, ha assenyalat que en aquell moment es parlava de la "pasokització" del PSOE, en referència al procés viscut pels socialistes a Grècia, que es van veure superats per Syriza, el partit equivalent a Podem a Espanya i d'un imminent sorpasso de la formació lila.

Així, ha indicat que es va trobar aquesta situació, però que el PSOE va sobreviure aquest "embat de les forces conservadores" i dels que volien que Podem superés el PSOE a les urnes.

En la mateixa línia, ha reiterat que el 2018 va presentar una moció de censura "per la qual ningú donava un duro", amb la qual van aconseguir "expulsar la corrupció" i posteriorment, el 2019, van haver de convocar dues eleccions generals "amb Catalunya cremant" per acabar formant un govern de progrés. Finalment, ha assenyalat que el 23 de juliol tornaran a guanyar les eleccions per així tenir quatre anys més de govern progressista.

BREU APEL·LACIÓ A CATALUNYA

Sánchez ha tornat a defensar la seva gestió i ha assegurat que guanyarà les eleccions perquè el seu govern ho ha fet "bé" al llarg de la legislatura. Entre els assoliments, ha esmentat la situació a Catalunya, assenyalant que la situació a dia d'avui és molt millor que el 2017, quan hi havia "discòrdia, fragmentació i desgavell", segons ha indicat.

També ha tret pit de la situació econòmica del país i ha assenyalat que actualment Espanya creix i crea ocupació "com mai" i, a més, controla la inflació "com cap altra de les grans economies europees".

Finalment, ha defensat la seva política de pactes, després de les crítiques llançades per la dreta pels seus acords amb Bildu i ERC, i ha assenyalat que ell ha buscat vots "sota les pedres" per aconseguir avanços socials al llarg de la legislatura. Per contra, ha recriminat a PP i Vox que estiguin pactant per retallar drets i llibertats.