Batet creu que Catalunya votarà Sánchez en massa perquè "se l'ha jugat" pel diàleg

Replica a Feijóo que el Govern central ha unit més Espanya: "La convivència amb nosaltres està garantida"



BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC per Barcelona al Congrés, Meritxell Batet, ha augurat que els catalans votaran en massa pel president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, en les eleccions del 23 de juliol perquè "se l'ha jugat" pel diàleg amb Catalunya.

"Te l'has jugat per tots nosaltres. Per això, els catalans i catalanes votaran en massa el PSC", ha dit aquest diumenge en un míting amb Sánchez, al costat del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Segons Batet, que no ha fet esment explícit als indults als dirigents de l'1-O, Sánchez se la va jugar "per convicció" i amb això va aconseguir una Espanya més forta i més unida.

"Avui Catalunya està millor, i vol dir que Espanya està millor, més unida, més fort, menys fracturada", ha afegit.

També ha assegurat que per a ella és un orgull defensar l'obra del Govern de coalició i defensar Sánchez: "Ets el president de la valentia, de la determinació, de la justícia de les cimeres internacionals, admirat i reconegut".

QUE FEIJÓO "DORMI TRANQUIL"

La presidenta del Congrés també s'ha adreçat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al qual ha demanat "que dormi tranquil i que s'amoïni per la falta de convivència" perquè, segons ella, els socialistes continuaran governant.

"La convivència amb nosaltres està garantida", ha dit Batet, que ha acusat el PP de promoure la fractura social i territorial, en les seves paraules, i de voler tornar al passat.

Ha sostingut que el PP promou la política "de la mentida, de poc respecte institucional" perquè, al seu parer, no té un projecte sobre el qual debatre.

I ha tornat a retreure a Feijóo les seves paraules sobre el vot per correu i el funcionament de Correus: "Un candidat que posa en dubte el nostre sistema democràtic electoral simplement no mereix, està incapacitat, per ser president".