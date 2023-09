Sánchez avisa que Feijóo "fa perdre el temps a Espanya" amb una "investidura fake" per mantenir-se al capdavant del PP

Torna a estendre la mà al PP per renovar el CGPJ abans del 31 de desembre "sigui qui sigui el president del Govern central"



MÀLAGA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha retret al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que estigui "fent perdre un temps preciós a Espanya" amb la seva "investidura 'fake'" amb l'objectiu de "guanyar temps al capdavant" de la seva formació.

Així ho ha manifestat Sánchez en un acte del PSOE a Màlaga, on ha iniciat el curs polític i durant el qual ha subratllat que el procés d'investidura de Feijóo és "una llarga crònica d'un fracàs anunciat" per no comptar amb la majoria absoluta que li permetria convertir-se en president del Govern central.

Per Sánchez, la investidura del líder dels 'populars' és un "camí cap enlloc", "una mentida" que suposa un "drama" perquè fa "perdre el temps a Espanya", un país que no s'ho mereix i al qual li convé "dir no a un Govern central del PP amb el suport de Vox".

En aquest sentit, ha retret que el PP "s'inventi excuses", entre les quals que el PSOE "no és un partit d'Estat" i que el PP si que és un partit constitucionalista quan, ha incidit Sánchez, fa "cinc anys que incompleix la Constitució en bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)".

ESTÉN LA MÀ AL PP PER RENOVAR EL CGPJ

Així, ha tornat a estendre la mà al PP per renovar aquest òrgan "abans del 31 de desembre d'aquest any" independentment de "qui sigui el president del Govern central després de la investidura que tiri endavant".

A més, davant l'oferta del PP de dos anys de legislatura, Sánchez ha reivindicat quatre anys de legislatura del PSOE per "continuar avançant en drets i llibertats", al mateix temps que ha demanat al PP no apel·lar al transfugisme, que és "corrupció".

D'altra banda, Sánchez ha criticat l'acord de PP i Vox per governar a la Regió de Múrcia, la qual cosa, al seu parer, deixa la "certesa" que si Feijóo i el líder de Vox, Santiago Abascal, haguessin aconseguit majoria absoluta en els comicis generals del 23 de juliol, haurien format govern.

Si bé no es va assolir aquest resultat, el secretari general del PSOE ha recordat que Feijóo pretén aconseguir la investidura, per la qual "no suma", "amb Vox dins", i ha alertat del "risc" en matèria d'igualtat com a "conseqüència" dels acords d'aquestes formacions a diferents comunitats autònomes.

Ha posat com a exemple que la presidenta del Parlament de la Comunitat Valenciana, Llanos Massó (Vox), s'hagi absentat d'una concentració contra la violència masclista després d'un assassinat en aquesta comunitat o que la Junta d'Andalusia, "financiï associacions antiavortistes".

També ha lamentat que la directora general de la Conselleria de Justícia del Govern d'Aragó, Esmeralda Pastor, aparegui en fotografies amb banderes preconstitucionals i que el president de la regió, el popular Jorge Azcón, no la destitueixi "perquè depèn de Vox".

Finalment, Sánchez ha clamat contra la retirada del nom de l'escriptora Almudena Grandes d'una biblioteca a La Rioja i ha advertit que totes aquestes situacions s'emmarquen en el problema que el PP "ha assimilat totes i cadascuna de les idees i polítiques" de Vox.