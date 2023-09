Sánchez, sobre Rubiales: "No pot aspirar a representar Espanya i deixar-la malament amb actituds que ens avergonyeixen"

Creu que la Selecció femenina de futbol "ha guanyat dues vegades": "Al camp i donant una lliçó d'igualtat al món"

MÀLAGA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha enaltit la "reacció exemplar" de les jugadores de la Selecció Espanyola Femenina de Futbol davant les "actituds i discursos vergonyosos" del president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i ha donat a entendre que no pot continuar al capdavant de la federació.

"Un no pot aspirar a representar Espanya i deixar malament Espanya amb actituds i amb discursos que ens avergonyeixen i que no ens representen", ha afirmat Sánchez aquest dissabte a Màlaga en un acte del PSOE, en referència al president suspès de l'RFEF, de qui no ha pronunciat el nom.

El president del Govern central ha destacat que "la marca Espanya és la reacció espectacular de la societat espanyola que ha dit al costat d'elles 'Se acabó', i aquest 'Se acabó' ho és amb totes les conseqüències per a tots els dirigents que s'han vist involucrats en aquests lamentables successos".

"Les nostres jugadores han guanyat dues vegades: una al camp i després donant al món una lliçó d'igualtat entre homes i dones", ha enaltit Sánchez, que s'ha unit al lema 'Se acabó' que han impulsat les esportistes i altres sectors per denunciar actituds com les de Rubiales amb el petó sense consentiment a la jugadora Jenni Hermoso després de la final del Mundial Femení.

Sánchez ha reivindicat així l'"onada gegant i imparable" del feminisme impulsada per dones que "han decidit no tornar a sotmetre's mai més als homes, a les seves parelles, als seus marits, als seus caps i a presidents de federacions esportives".

En aquest sentit, ha ressaltat que les dones compten amb "milions d'homes compromesos per aconseguir aquesta igualtat real i efectiva entre homes i dones", un àmbit en el qual ha reconegut que "queden moltíssimes coses per fer" com, al seu parer, han demostrat els successos "absolutament lamentables" relacionats amb Rubiales.

A més, el president del Govern central en funcions ha assegurat que creu que aquesta polèmica no ha perjudicat la imatge d'Espanya a l'exterior. "Realment la marca Espanya és la reacció exemplar de les jugadores de la Selecció Espanyola de Futbol i la reacció espectacular de la societat espanyola que ha dit al costat d'elles 'Se acabó'", ha defensat, per incidir que aquest 'Se acabó' implica "totes les conseqüències" per a "tots els dirigents que s'han vist involucrats en aquests lamentables successos".