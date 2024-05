Sánchez atribueix la "fallida de Catalunya" a 2 presidents de dretes a La Moncloa i al Palau

Promet "governar la convivència" a Espanya juntament amb Illa a la Generalitat

MONTMELÓ (BARCELONA), 4 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte que "van ser dos presidents de dretes, a La Moncloa i al Palau, els que van portar Catalunya a la fallida, així que tots a votar el PSC i Salvador Illa per fer possible el canvi" el 12M.

Ha participat en un acte de campanya del PSC al Centre Cultural La Torreta de Montmeló (Barcelona), al qual han assistit 2.000 persones, amb el candidat a les eleccions al Parlament, Salvador Illa; la número 22 per Barcelona, Conchi Jiménez, i l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.

El líder del PSOE ha cridat a "guanyar la pròxima dècada per a Catalunya" i a fer un balanç basat en fets, no en notícies falses, en les seves paraules, ja que ha lamentat que en 10 anys, els governs independentistes hagin provocat reculades en sanitat, educació i energies renovables.

"És important que ens mobilitzem per a un canvi que es basa en l'avanç, no en la paràlisi; en la convivència, no en la confrontació", ha dit de cara al 12M.

PARÀLISI CONTRA AVANÇ

Ha insistit que "els catalans s'enfronten a una disjuntiva: la resta de partits porten a la paràlisi i la incertesa i inestabilitat, però votar Illa significa que Catalunya avanci en convivència i drets socials".

El president s'ha compromès a "governar la convivència" juntament amb Illa, per qui ha demanat un vot massiu.