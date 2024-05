Sánchez insta a decidir entre la democràcia o el "fangar" de PP i Vox

Els acusa d'una campanya de fustigació per "amagar el seu programa antisocial"

MONTMELÓ (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha carregat aquest dissabte contra el PP i Vox, als quals acusa de crear un fangar i fustigació, i ha instat a decidir entre "democràcia o fang".

Ha participat en un acte de campanya del PSC al Centre Cultural La Torreta de Montmeló (Barcelona), al qual han assistit unes 2.000 persones, amb el candidat a les eleccions del 12M, Salvador Illa; la número 22 per Barcelona, Conchi Jiménez, i l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.

En l'equador de la campanya catalana, s'ha preguntat "com és possible que la pau social que es respira en aquest país es vegi enfangada amb tot el fangar que la dreta i la ultradreta han posat en marxa", i ha criticat la campanya de fustigació que, en les seves paraules, promouen per amagar el seu programa antisocial, segons ha dit.

A FEIJÓO I ABASCAL: "NO SE'LS DISTINGEIX"

Ha assegurat que a Alberto Núñez Feijóo (PP) i Santiago Abascal (Vox) "no se'ls distingeix" i els molesta un govern que reconèixerà l'Estat palestí i promou polítiques progressistes a favor de la gent, ha dit.

"La lluita és desigual: ells tenen tenen diners, tenen polítics al seu càrrec, tenen pseudomitjans de comunicació per crear desafecció i que puguin imposar la seva agenda regressiva", ha advertit.

EL CAMÍ DE LES "NOTÍCIES FALSES"

Ha afirmat que PP i Vox difonen "notícies falses i desinformació, els repliquen el PP, acaben en les tertúlies i tenen les entitats ultradretanes que els judicalitzen davant els tribunals".

En aquest sentit, els ha retret que "sempre ataquen i persegueixen les dones", en referència a les acusacions contra la seva dona, Begoña Gómez, la qual cosa va portar Sánchez a un període de reflexió de cinc dies sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Executiu central.

S'ha referit als missatges que assegura que llancen aquestes formacions amb els seus assenyalaments: "Si vols fer política, millor que en facis a PP i Vox: així podràs prosperar. Si no, et perseguirem a tu".

"Pretenen convertir la democràcia en un territori exclusiu dels poderosos, però els diem que valen el mateix que un treballador o un pensionista", ha afegit.

"NO VOLEN DIVULGAR EL SEU PROJECTE"

Considera que les formacions de dretes "propaguen el fang perquè no volen divulgar el seu projecte", que consisteix, ha dit, a defensar les privatitzacions i la congelació de salaris, frivolitzar amb la violència de gènere o desmantellar les polítiques de gènere.

"Nosaltres no som iguals que ells. Som gent que quan governem, defensem la gent del carrer", ha manifestat, i assegura que no es deixarà intimidar.

El socialista ha demanat el vot per a Salvador Illa: "Hem de comptar amb tot el suport possible del conjunt de la societat catalana", ja que assegura que és el candidat que permetrà revertir els deu anys perduts, en les seves paraules, per governs que han promogut la confrontació.