Sánchez assegura tenir ànims per completar la legislatura i les "que vulguin els espanyols amb el seu vot"

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que després dels cinc dies de reflexió que s'ha donat per decidir si dimitir té ànims no només per completar els tres anys que queden de legislatura sinó per continuar durant la següent, per resoldre així ara com ara qualsevol debat sobre el seu successor al capdavant del PSOE.

"Per descomptat el projecte del PSOE transcendeix la meva persona", ha assenyalat en una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, preguntat per si entre els seus plans per a la regeneració democràtica figura obrir el debat successori dins el seu partit.

No obstant això, a continuació, ha sostingut que el compromís que ha adquirit després d'aquest període de reflexió de "liderar, no pas monopolitzar" el debat de regenerar, millorar i defensar la democràcia "no és una tasca que es faci ni en tres dies, ni en tres mesos, ni en tres anys, que és el que ens queda de legislatura".

Dit això, ha assegurat que està "amb ànims per a aquests tres anys i els que vulguin els espanyols amb el seu vot". "Per descomptat, si els espanyols i el meu partit volen que continuï sent el responsable i el líder del Partit Socialista, mentre jo tingui ganes, conviccions i idees de transformació per al meu país ho faré". ha recalcat.

"Jo crec en la política, en el seu poder transformador, en l'avenç que hem aconseguit durant aquests cinc anys", ha afegit, per defensar el que considera un "model d'èxit" i traient pit d'algunes de les mesures adoptades des que va arribar al Govern central.

"M'he enfrontat a una situació personal inèdita", ha assenyalat, per justificar així la carta a la ciutadania que va publicar dimecres passat després que un jutjat de Madrid va obrir una investigació a la seva dona, Begoña Gómez i dels cinc dies de reflexió que es va donar.

"He debatut amb mi mateix, ho he passat malament, he dormit molt poc, he menjat menys, però he trobat la força necessària, l'embranzida i el suport necessari com per afrontar un dels debats essencials de tot demòcrata, i és com defensar la democràcia en el segle XXI, davant l'auge d'una onada reaccionària que vol imposar la seva agenda regressiva mitjançant la destrucció de l'adversari i no mitjançant el convenciment de les bondats de les seves propostes polítiques", ha puntualitzat.