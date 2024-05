Sánchez diu que ha estat víctima de lawfare quan era a l'oposició però insisteix que confia en la justícia

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que ha estat víctima de lawfare quan era a l'oposició i el seu entorn familiar va ser objecte d'"espionatge" per part de la 'policia patriòtica' l'any 2014, segons ha indicat, tot i que en tot cas afirma que aquestes pràctiques es van acabar quan ell va arribar a La Moncloa i per tant continua confiant en la justícia.

"Que jo he patit lawfare en el passat, sens dubte", ha afirmat Sánchez en una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, l'endemà d'anunciar que continuarà com a president del Govern central després de cinc dies pensant si dimitiria.

Sánchez considera que a partir d'ara hi ha d'haver un "punt i a part" quant a la "regeneració democràtica" i s'ha queixat que fa una dècada que pateix una campanya d'assetjament juntament amb la seva dona, Begoña Gómez.

El president assenyala per tant que ha patit lawfare i es refereix a uns àudios publicats recentment en què el comissari José Manuel Villarejo i l'aleshores número dos del Ministeri d'Interior del govern de Mariano Rajoy (PP), Francisco Martínez, parlen sobre el sogre de Sánchez i els seus negocis.

"Jo he estat objecte d'espionatge per part de la mal anomenada 'policia patriòtica' del senyor Rajoy l'any 2014, quan jo vaig ser elegit secretari general del Partit Socialista", ha indicat Sánchez, que no obstant això considera que aquestes pràctiques es van acabar quan va arribar a la presidència del Govern central l'any 2018.

Respecte a si considera que hi ha lawfare en el cas que afecta la seva dona i que ha desencadenat l'última crisi i la reflexió de Sánchez durant cinc dies, ha afirmat: "Com a persona puc tenir la meva opinió sobre això, però soc el president del Govern d'Espanya".