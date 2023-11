Sánchez assegura a Bildu que la Constitució es pot adaptar a la realitat territorial d'Espanya

Defensa que els 'pares' de la Carta Magna la van redactar pensant que havia de servir per a una "realitat mutable amb el pas del temps"

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat socialista a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha obert aquest dimecres a abordar el debat territorial que li ha reclamat Bildu i ha incidit que hi ha marge per fer-ho dins la Constitució. En concret, ha ressaltat que la Carta Magna gaudeix de "capacitat d'adaptació" a una "realitat canviant amb el pas del temps" perquè així ho van voler els qui la van redactar el 1978.

Així ho ha assenyalat Sánchez en la rèplica a la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, qui ha reclamat a l'aspirant a la reelecció que obri "una nova fase històrica cap a un model de democràcia avançada que reconegui i respecti tots els sentiments i aspiracions nacionals".

El president en funcions s'ha mostrat convençut que la llei de lleis "disposa dels ressorts" per obrir un debat en aquest sentit, ha recordat que les regles s'han d'aplicar conformement a l'esperit dels temps i que els mateixos 'pares' del text van assumir que havia de ser vàlid per a una "realitat mutable amb el pas del temps".

En aquest context, ha recordat que la Constitució ja reconeix l'existència de "nacionalitats i regions" i que és aquí on hi ha "el camí per aprofundir en aquestes idees". A parer seu, el marc vigent ja permet "reconèixer la singularitat i identitat del poble basc" i és en la Constitució on ha de residir el debat de la nacionalitat.

MÀXIMA DISPOSICIÓ A L'ACORD

En aquest sentit, s'ha mostrat obert a encetar un "procés de diàleg amb les forces que representen al poble basc" sobre aquesta qüestió, i ha garantit que el Govern central tindrà la "màxima disposició a arribar a acords".

D'antuvi, Sánchez ha reivindicat la decisió d'impulsar l'ús de les llengües cooficials al Congrés com un pas de "gran transcendència" amb el qual se "soluciona un deute històric", tot i que la dreta "ho ridiculitzi".

A més a més, el candidat ha agraït el suport de Bildu en l'anterior legislatura per aprovar "lleis molt importants" i ha recordat les seves aportacions en matèria d'inversions per al País Basc en els pressupostos i ha assegurat la seva disposició a continuar dialogant per afrontar els reptes que queden per davant i per impulsar l'agenda social.