Bildu exigeix a Sánchez "obrir una fase històrica" que reconegui totes les "nacions de l'Estat espanyol"

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha exigit al candidat del PSOE a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, que tingui en compte els suports independentistes per a la seva investidura per "obrir una nova fase històrica cap a un model de democràcia avançada que reconegui i respecti tots els sentiments i aspiracions nacionals".

"Aquesta ha de ser per tant la legislatura de la plurinacionalitat. La legislatura per obrir nous camins que altres estats com el Regne Unit i nacions com Escòcia ja estan recorrent: el de la democràcia. Sense presses ni ansietats, amb visió i paciència estratègica", ha assenyalat Aizpurua durant la seva intervenció en la sessió d'investidura.

Alhora, ha advertit Sánchez que el seu suport "no és un xec en blanc", per la qual cosa l'ha interpel·lat "en termes de compromís històric" per avançar durant aquesta legislatura en qüestions territorials i la plurinacionalitat de l'Estat.

"Avui no li concedim un xec en blanc, avui amb els nostres sis vots, EH Bildu els brinda una oportunitat, els fa una invitació, els interpel·la en termes de compromís històric", ha avisat Aizpurua a Sánchez.

En aquest context, ha exigit a Sánchez "tancar la fase de la imposició per obrir la fase del respecte a les diverses nacions de l'Estat i els desitjos de les seves societats", per reclamar encetar un procés sobre la qüestió territorial i nacional.

LES MESURES SOCIALS

Durant el discurs, la portaveu de Bildu ha cridat a continuar avançant en mesures socials, tot i que expressat el seu rebuig al fet que la patronal formi part d'aquest diàleg social en què es negocien diverses d'aquestes mesures.

"En nom del diàleg social i el consens es continuen negant a adoptar compromisos més sòlids amb la millora de les condicions laborals i salarials o millores substancials en les pensions. Perquè la realitat és que el diàleg social s'ha tornat veto patronal", ha afegit Aizpurua.

En aquest context, ha advertit que hi ha algunes formacions "de perfil conservador i poc progressista" que "seran contràries a acceptar mesures de justícia social i econòmica tan bàsiques com assegurar el dret a l'habitatge, els drets laborals o l'equitat fiscal".

"Però el seu deure, com a govern que es diu progressistes, és proposar-les. La nostra, com a formacions d'esquerra, és impulsar-les i fer-les més ambicioses. I els qui vulguin evitar aquests avenços socials hauran de venir aquí i retratar-se davant la ciutadania", ha proclamat.