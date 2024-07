Sánchez i Aragonès preveuen reunir-se aquest dimecres a Barcelona

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, preveuen reunir-se aquest dimecres a Barcelona en la setmana clau per desencallar les negociacions per a una possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, han explicat fonts consultades per Europa Press.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', la trobada té lloc després que la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha avisat els socialistes que s'aixecaran de la taula de negociació si no hi ha un preacord entre les dues parts abans d'acabar aquest juliol.

Els republicans també han advertit que hi haurà repetició electoral si no s'arriba a un "acord de sobirania fiscal" que permeti a Catalunya recaptar, gestionar i liquidar els impostos.