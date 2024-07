Sánchez i Aragonès es reuneixen demà a Barcelona i signaran el traspàs de l'IMV, en plena negociació de la investidura

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, es reuniran aquest dimecres 24 de juliol a Barcelona i posteriorment signaran el conveni de traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital (IMV) a Catalunya, segons La Moncloa.

La trobada es produeix en la setmana clau per desencallar les negociacions entre els socialistes i ERC per a una possible investidura del líder del PSC, Salvador Illa, que s'hauria de lligar en els pròxims dies --abans que acabi el mes de juliol-- segons les condicions exposades pels republicans.

La reunió entre Sánchez i Aragonès es durà a terme al Palau de la Generalitat i començarà a les 12.00 hores i en la posterior signatura del conveni també hi participaran la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano. En acabar l'acte, la ministra i el conseller compareixeran davant els mitjans de comunicació.

La visita de Sánchez a Catalunya es produeix després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha advertit els socialistes que s'aixecaran de la taula de negociació si no hi ha un preacord abans que acabi el mes de juliol.

La clau del pacte passa pel finançament autonòmic i ERC continua exigint sobirania fiscal per recaptar i gestionar els impostos que es paguen a la comunitat. A més a més, han rebutjat la creació d'un consorci fiscal format per la Generalitat i l'Estat, una opció que els socialistes van posar damunt la taula.

El Govern central ha anat rebutjant l'exigència dels independentistes, que suposaria una sortida de Catalunya del règim comú per transitar cap a un sistema de concert econòmic com el que tenen al País Basc i Navarra. No obstant això a La Moncloa i a Ferraz han assenyalat en els darrers dies que la posició d'ERC és de màxims, han afirmat que contineun negociant i han mostrat confiança a arribar a un acord.

Serà la primera vegada que Sánchez i Aragonès es reuneixin després de les eleccions autonòmiques del 12M que va guanyar el PSC i van fer caure ERC fins a la tercera posició i després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.

L'última vegada que Sánchez es va desplaçar fins al Palau de la Generalitat per reunir-se amb Aragonès va ser a finals de desembre del 2023, després d'aconseguir ser investit president del Govern central. Després d'aquella trobada Sánchez es va mostrar disposat a desenvolupar l'Agència Tributària Catalana segons el que estableix l'Estatut, però aquesta fórmula ara per ara no s'ha concretat.