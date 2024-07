Sánchez i Aragonès es comprometen a "culminar" els acords entre el Govern central i la Generalitat

Han repassat la relació entre els dos governs després dels acords signats en els darrers dies



MADRID/BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el cap de l'executiu català en funcions, Pere Aragonès, han abordat la situació política general en la reunió que han mantingut aquest dimecres a Barcelona i tots dos s'han compromès a "culminar" els acords pendents entre les dues administracions.

La trobada ha tingut lloc per signar el conveni de traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital, però tots dos han abordat "la situació política general i altres assumptes d'interès comú", segons indiquen La Moncloa i la Generalitat.

Aquesta trobada es produeix en la setmana clau per a les negociacions entre els socialistes i ERC per a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, com a nou president català.

No obstant això, La Moncloa ha insistit se celebrava en clau institucional i que les negociacions per a la investidura segueixen una altra via i estan en mans dels partits; en el comunicat que les dues administracions han emès en acabar la reunió, no fan esment a les converses.

"NORMALITAT INSTITUCIONAL"

Indiquen a més que la trobada ha transcorregut "en un clima cordial i de normalitat institucional" i s'ha fet "un repàs de la relació entre els dos governs després de la signatura de diversos acords aquesta darrera setmana que concreten i calendaritzen diferents transferències i acords pendents", entre els quals el servei de Rodalies, les beques i ajuts a l'estudi o les iniciatives de recerca i desenvolupament.

Apunten a més que tots dos presidents han analitzat el desenvolupament d'aquests acords i s'han compromès a treballar per culminar-ne el compliment "en benefici de la ciutadania de Catalunya".

Finalment, destaquen que aquesta és la cinquena reunió institucional que mantenen Sánchez i Aragonès des de l'any 2021.