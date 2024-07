Saiz i Campuzano signen el traspàs de la gestió de l'IMV a Catalunya

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i el conseller de Drets Socials de la Generalitat en funcions, Carles Campuzano, han signat aquest dimecres el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital (IMV) a Catalunya.

Ho han fet en un acte encapçalat pel president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que abans han mantingut una reunió d'una hora al Palau de la Gneralitat.

El traspàs de l'IMV a Catalunya era una de les qüestions pendents del compliment de l'acord que va servir per investir Sánchez i té lloc en la setmana clau per desencallar les negociacions entre els socialistes i ERC per a una possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Els republicans van amenaçar la setmana passada amb aixecar-se de la taula si no tancaven un preacord abans que acabés aquest mes, i han insistit que s'han de complir acords anteriors amb els socialistes abans de segellar-ne de nous.

Malgrat tot, les dues parts han desvinculat la trobada entre Sánchez i Aragonès de les negociacions d'investidura a Catalunya.

La darrera vegada que Sánchez es va desplaçar fins al Palau de la Generalitat per reunir-se amb Aragonès va ser a finals de desembre del 2023, després de ser investit president del Govern central.