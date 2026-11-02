Sánchez anuncia que el Govern central aprovarà aquest dimarts ajuts per a les víctimes d'Urda (Toledo)

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un decret d'ajuts per a les víctimes de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), tal com va fer després de l'accident d'Adamuz (Còrdova).
Ho ha dit aquest dilluns a Barcelona, durant la seva intervenció en el fòrum World in Progress (WIP) de Prisa, en què ha tornat a donar el condol als afins de les víctimes mortals i s'ha compromès a estar al seu costat i a acompanyar-los en el dol, en els tràmits, i a l'hora de buscar respostes "a allò que mai no hauria d'haver passat".
Ha explicat que el decret inclourà ajuts econòmics; un mecanisme específic per anticipar indemnitzacions; activarà els processos d'incapacitat temporal específics per a les víctimes, i la creació d'oficines d'atenció integral i personalitzada a les delegacions i subdelegacions del Govern central de les comunitats autònomes dels afectats.