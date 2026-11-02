Sánchez avisa que la ultradreta "es consolida" on la dreta tradicional s'hi recolza

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha avisat que la ultradreta "es consolida allà on la dreta tradicional decideix recolzar-s'hi", i que la dreta tradicional ha de mirar la història per saber que, allà on s'han blanquejat els pactes amb la ultradreta, s'hi normalitzen els discursos i les formes i acaba sotmesa per aquestes posicions.
Ho ha dit aquest dilluns a Barcelona, durant la seva intervenció en el fòrum 'World in Progress' (WIP) de Prisa, i ha afegit que allà on la dreta tradicional no ha adoptat aquestes posicions, aquest auge de la ultradreta no s'ha produït, i ho ha exemplificat amb els posicionaments de Donald Tusk a Polònia i Friedrich Merz a Alemanya.
"Hi ha una cosa que comparteixo amb ells, i és saber que hi ha línies que evidentment no es poden traspassar", perquè fer-ho, ha dit, implica anar de la mà amb forces sotmeses a la voluntat de dirigents i oligarques estrangers.
"Són els que financen i marquen el rumb a seguir en aquest moviment ultradretà que campa arreu del món", i ha demanat que a Espanya no hi hagi dubtes sobre aquest aspecte.
"Espanya es governa des d'Espanya, no des de Washington, no des de Tel-Aviv, per descomptat no des de Moscou o Buenos Aires", ha afegit.
EL PAPER DELS ALGORISMES
Sánchez ha advertit que l'estratègia de "la internacional ultradretana" traspassa fronteres perquè es dediquen a "teixir aliances" per afeblir Europa des de dins, i que també han arribat a Espanya.
Una de les seves fórmules, segons ha afirmat, és mitjançant les xarxes socials: "És evident que la intel·ligència artificial i el disseny i la manca de transparència dels algorismes privilegien uns debats sobre els altres", cosa que afecta la conversa ciutadana i política.
CRIDA A REFORÇAR EUROPA
El president ha advertit que Europa es troba davant tres grans amenaces: la guerra a Ucraïna, la "competència ferotge entre la Xina i els Estats Units i les repercussions que podria tenir en el conjunt del món" i els costos del conflicte al Pròxim Orient.
Per fer-hi front, Sánchez ha receptat unitat a Europa i ser fidel als seus valors fundacionals: "No està en decadència, sinó tot el contrari. És un far moral per a la humanitat, una taula de salvació de drets humans, de democràcia, de cohesió social i territorial".
POLÍTIQUES D'HABITATGE
A més a més, ha reivindicat que, malgrat les dificultats, Espanya ha tingut, en l'àmbit econòmic, un bon comportament comparat amb la resta de països d'Europa, i que "no s'ha de triar entre avançar i protegir, entre créixer i reduir emissions".
"Espanya demostra amb fets que es pot créixer, que es pot crear ocupació i, alhora, reduir el dèficit públic i el deute públic sense retallar ni sacrificar polítiques públiques", tot i que ha admès que qüestions com l'habitatge estan pendents i són molt urgents.
En aquest sentit, ha reivindicat les polítiques d'habitatge de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona i intervenir el mercat, cosa que alguns partits rebutgen, i que ell ha criticat: "Es neguen novament a intervenir amb la llei d'habitatge en un mercat que clarament és disfuncional respecte a l'oferta i la demanda".