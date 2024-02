Sánchez anuncia que el Consell de Ministres aprovarà dimarts 2.000 milions en avals per a l'entrada d'un habitatge

VIGO, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que el Consell de Ministres de dimarts vinent aprovarà línies d'avals de 2.000 milions d'euros a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per accedir a l'entrada de la compra d'un habitatge per a joves i famílies.

Sánchez ha fet aquest avançament a Vigo, en un míting de campanya de les eleccions autonòmiques gallegues que se celebren diumenge 18 de febrer, en el qual ha fet costat al candidat socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

"A partir de dimarts que ve, posarem aquesta línia d'avals de 2.000 milions d'euros per cobrir aquesta entrada, que és la que dificulta els joves i les famílies del nostre país el poder comprar un habitatge i el poder hipotecar-se", ha indicat davant els 1.600 assistents.

"Això els ho dic sobretot als joves, per si no n'esteu assabentats, perquè us pugueu posar en marxa amb això a partir de dimarts vinent", ha apuntat.

D'aquesta manera, ha assenyalat que el Govern central començarà a posar en funcionament la política d'habitatge públic que ha estat anunciant perquè els joves es puguin emancipar a edats més primerenques. Sánchez ha anunciat aquesta mesura per ajudar a la compra d'un habitatge, que complementa altres mesures com l'habitatge públic en lloguer, per la qual també aposta l'Executiu central, segons ha afirmat.