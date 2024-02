Sánchez trasllada als agricultors que "el Govern d'Espanya està amb el camp" i dona suport al ministre Planas

Diu que el sector necessita recursos, preus justos, competir en igualtat amb altres regions i simplificar l'administració de la PAC

VIGO, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llançat un missatge als agricultors que es manifesten a diferents punts d'Espanya i els ha assegurat que l'Executiu central "està amb el camp", al mateix temps que ha llançat un missatge de suport al ministre d'Agricultura, Luis Planas.

A més, ha assenyalat que el que necessita el sector primari són recursos "com els 4.000 milions d'euros que hi hem destinat durant aquests dos últims anys", preus justos, clàusules mirall per competir en igualtat amb altres regions i reduir i simplificar l'administració de la PAC. Rebutja, per contra, els discursos negacionistes i antieurpeistes que atribueix a PP i Vox.

Sánchez ha mirat així de respondre a algunes de les reivindicacions dels agricultors, que han estat duent a terme protestes durant l'última setmana. Aquesta mobilitzacions s'han saldat amb talls de carreteres a múltiples punts d'Espanya, gairebé 8.000 identificats per a sanció i una vintena de detinguts.

El president espanyol ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció en un míting de campanya de les eleccions autonòmiques gallegues, que se celebren diumenge 18 de febrer, en el qual ha fet costat al candidat socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Per altra banda, ha elogiat la tasca de Planas, que estava present a la primera fila de l'auditori: "Quin tros de ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tenim", ha emfatitzat. "Jo vull dir al sector primari que el Govern d'Espanya està amb el camp, està amb els seus agricultors, amb els seus ramaders i també amb el sector de la pesca".

"No necessita discursos ni negacionistas ni antieuropeistes, el que necessita són recursos com els quatre mil milions d'euros que hem destinat durant aquests dos últims anys en el sector primari. Necessita preus justos, per això aprovem la llei de cadena alimentària i la reforçarem", ha indicat.

"Necessita clàusules miralls per poder competir en igualtat d'oportunitats al costat de la resta de regions del món. I necessita reduir i simplificar l'administració de la PAC. I això és el que farà el Govern central", ha assegurat.

GUÀRDIES CIVILS MORTS

Sánchez ha iniciat la seva intervenció recordant els agents de la Guàrdia Civil que van morir aquest divendres a la nit a Barbate (Cadis) atropellats per una narcollanxa. Tal com havia fet prèviament en un missatge a les xarxes socials, Sánchez ha expressat el seu condol als familiars i també ha expressat el seu suport a la resta d'agents que van resultar ferits.

"Permeteu-me que miri una miqueta més enllà de Galícia perquè ahir (divendres) vam conèixer la mort de diversos guàrdies civils en un acte de servei i volia, tant als seus familiars com també als seus companys encara ferits, traslladar-los no només el nostre condol, sinó també la nostra solidaritat i l'enorme agraïment que tenim a la Guàrdia Civil i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat", ha afirmat.