Sánchez afirma que un finançament singular per a Catalunya és "factible"

Assegura que el futur de Catalunya dependrà de la relació entre PSC i ERC

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que articular un finançament singular per a Catalunya és "factible" i compatible amb la multilateralitat.

"És compatible millorar el sistema de finançament autonòmic dins del plànol multilateral i al mateix temps articular un finançament singular per a un territori tan important com Catalunya", ha asseverat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

S'ha posicionat així després de ser preguntat per una de les principals exigències d'ERC per contemplar una eventual investidura del candidat socialista a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa.

El cap de l'Executiu central ha recordat que negociar aquest finançament és un dels punts signats en l'acord de la seva investidura amb els republicans, als quals atribueix part de l'"estabilització de la situació política a Catalunya".

"RELACIÓ ESTRATÈGICA" DEL PSC I ERC

Sánchez ha reivindicat el lideratge dels republicans i ha reconegut que sense el seu compromís no hi hauria indults ni amnistia, i creu que PSC i ERC, que considera partits grans "amb arrels", s'han d'entendre.

"El futur de Catalunya i en bona mesura d'Espanya, dependrà de què es consolidi aquesta relació estratègica entre el PSC i ERC", ha advertit.

AVANÇAMENT ELECTORAL

Així mateix, no contempla una bestreta electoral davant un possible bloqueig dels pressupostos generals de l'Estat: "És una pregunta recurrent des del 2018 i aquí seguim."

Al seu parer, Espanya "està vivint un dels seus millors moments", amb una economia que està en un creixement proper al 2,5% del PIB i amb uneixes taxes d'ocupació que, assegura, no s'havien vist en dècades.

"És veritat que el Parlament sorgit del 23 de juliol és molt més complex, però el Govern de coalició progressista és l'únic capaç de gestionar aquesta complexitat en benefici de la majoria", ha afegit.