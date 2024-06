Sánchez presentarà al juliol un pla per "acabar amb la impunitat d'alguns 'pseudomitjans'"

Planteja que els jutges triïn la cúpula del poder judicial davant el "segrest" del PP



BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que presentarà al juliol un pla d'acció democràtica per "acabar amb la impunitat d'alguns 'pseudomitjans' finançats en bona part per governs de coalició d'ultradreta entre el PP i Vox", que modificarà també la llei orgànica sobre el dret a l'honor i a la rectificació.

En una entrevista publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, Sánchez ha assegurat que hi ha una desconnexió entre la conversa pública i la publicada perquè "alguns intenten crear un ambient irrespirable".

Sánchez ha detallat que el nou pla mirarà de traslladar la nova llei de llibertat dels mitjans de comunicació que va aprovar a l'abril el Parlament Europeu amb la qual, entre altres canvis, se sabrà qui són els propietaris dels mitjans, el seu finançament i hi haurà un "mesurament objectiu" quan s'atorguin subvencions públiques a mitjans.

"La nostra obligació és consolidar uns mitjans de comunicació plurals, diversos, amb informació veraç", ha defensat, i ha afegit que actualment hi ha persones que no poden sortir de casa sense que les insultin per les informacions que es publiquen d'elles en alguns mitjans.

El president ha retret a PP, Vox i el nou partit S'ha Acabat la Festa que propaguin notícies falses i desinformació en mitjans de comunicació, i ha valorat que hi ha una "polarització asimètrica" que, al seu parer, prové del no reconeixement per part de la dreta dels resultats de les eleccions generals.

REFORMA DE LA JUDICATURA

Preguntat sobre una possible reforma de la judicatura, Sánchez ha proposat canviar el sistema perquè la cúpula judicial l'escullin els mateixos jutges: "Ara la carrera dels jutges està més lligada al poder de cooptació del PP que als mèrits i les capacitats dels jutges", ha afirmat.

Sánchez ha explicat que la reforma es proposarà mitjançant una llei orgànica i ha remarcat que "el pla està preparat i serà plenament constitucional i d'acord amb el dret europeu".

El president ha afegit que quan el Govern central es refereix a 'lawfare' no s'adreça al poder judicial, sinó a PP i Vox, textualment, sobre la politització de la justícia: "No hi ha un cas de 'lawfare' més gran a Espanya que el segrest polític del PP i de Vox del Consell General de Poder Judicial", ha criticat.