Sánchez acusa Feijóo d'encoratjar el transfuguisme i creu que el PP "es boicoteja a si mateix"

Als populars que es manifesten a Madrid: "Ho sento. Hi haurà un govern socialista!"



GAVÀ (BARCELONA), 24 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha acusat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, d'encoratjar el transfuguisme davant el seu ple d'investidura i ha assegurat que el PP "es boicoteja a si mateix" amb la seva manifestació d'aquest diumenge a Madrid contra l'amnistia.

"Avui (diumenge) s'estan manifestant en contra d'un Govern central socialista. Doncs ho sento. Hi haurà un govern socialista!", ha dit en el seu discurs a la Festa de la Rosa a Gavà (Barcelona), en la qual també ha intervingut el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'alcaldessa Gemma Badia.

Sánchez ha sostingut que els populars van a una investidura "que no es creuen ni ells", i ha afegit que ni el PP ni Feijóo han volgut acceptar el resultat de les urnes en les generals del passat 23 de juliol.

"Ara veiem el senyor Feijóo apel·lar a la pitjor de les corrupcions, que és el transfuguisme. Si és que, com més va, pitjor!", ha dit Sánchez.

En aquest sentit, ha afirmat que a l'anterior líder popular, Pablo Casado, el PP "el va tirar", segons ell, per intentar indagar en una presumpta trama de corrupció del germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al seu parer, aquest cas se suma a la trama de corrupció de la 'Gürtel' vinculada al PP, "amb una mal anomenada policia patriòtica que el que feia era perseguir els seus adversaris polítics també aquí a Catalunya, o obstaculitzar la tasca de la justícia per tapar els seus escàndols de corrupció".

VOTS "SOTA LES PEDRES"

El president en funcions s'ha mostrat sorprès perquè Díaz Ayuso l'instés a convocar eleccions aquesta setmana, i ha demanat als populars assumir que "la proposta derogatòria de Feijóo i Abascal va fracassar" en les urnes el passat 23 de juliol.

"Es poden perdre unes eleccions, es poden perdre votacions, però el que no es pot perdre és el sentit de la realitat", ha dit el líder socialista, que ha acusat textualment Feijóo de ser un candidat fallit per a una investidura fallida.

Davant aquesta situació, ha defensat que "hi ha números" per formar un Govern central de coalició del PSOE i Sumar, i ha garantit que un cop a La Moncloa buscarà suports per pujar l'SMI i revaloritzar les pensions, tal com va prometre en campanya.

"Buscarem vots fins sota les pedres!", ha resolt.