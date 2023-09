Sánchez recorda que la DUI va ser amb Rajoy i reivindica avançar en "el marc" de la Constitució

Subratlla l'aposta dels socialistes per "passar pàgina" a Catalunya durant la Festa de la Rosa



GAVÀ (BARCELONA), 24 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha recordat que la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) del 2017 es va produir sota el mandat de l'expresident del PP, Mariano Rajoy, i ha reivindicant avançar en el "marc" de la Constitució a Catalunya i a tota Espanya.

"El nostre objectiu és continuar avançant en drets i en convivència. Quin serà el mètode? El diàleg amb els sindicats, la patronal, els territoris i les forces polítiques. I quin serà el marc? La Constitució", ha dit durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona).

En l'acte, també hi ha intervingut el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia.

A més, Sánchez ha sostingut que els socialistes han apostat per "passar pàgina" a Catalunya després de l'1-O, treballant per la convivència, la concòrdia i el retrobament, en les seves paraules.

Aquestes paraules arriben després de reiterades crides d'ERC i Junts a negociar una amnistia per als encausats pel procés independentista com a condició per facilitar la investidura del candidat socialista.

"COMPLIM LA CONSTITUCIÓ CADA DIA"

El president en funcions ha retret al PP que els acusin de "trencar la Constitució" quan són els populars, segons Sánchez, els que s'han negat a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"Nosaltres no repartim carnets de constitucionalista ni donem lliçons. Complim amb la Constitució cada dia de l'any. Fil per randa, de la A a la Z", ha dit.

LLENGÜES COOFICIALS

Sánchez també ha celebrat que des d'aquesta setmana es pugui intervenir al Congrés dels Diputats en les llengües cooficials, després del pacte entre PSOE, Sumar i els independentistes per a la Mesa del Congrés.

En aquest sentit, ha retret al portaveu popular, Borja Sémper, que defensés "en basc que no s'utilitzi el basc al Parlament d'Espanya", i ha reivindicat la importància del pacte perquè les llengües cooficials es parlin a la Cambra baixa.

"El PP diu que són molt espanyols, que són els més espanyols i els únics espanyols. En realitat, no es preocupen ni per Espanya ni pels espanyols", ha afirmat.

Així, ha assenyalat que els populars van votar en contra de la pujada de l'SMI, la revaloració de les pensions i la reforma laboral: "El PP només es preocupa del PP. Aquesta és la gran veritat".

ASSISTENTS

Sánchez ha arribat a la Pineda de Gavà cap a les 11.40 hores. Illa li ha donat la benvinguda al costat d'una comitiva del PSC i després ha entrat al recinte, entre aplaudiments de simpatitzants.

En la comitiva, hi havia l'expresidenta del Congrés, Meritxell Batet, que ha reaparegut a la Festa de la Rosa després d'abandonar la primera línia política i deixar la seva acta de diputada malgrat aconseguir el millor resultat del PSC en unes generals des del 2008, amb 19 diputats.

A més, hi ha assistit la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret, la ministra de Transports en funcions i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez; l'alcaldessa de l'Hopitalet, Núria Marín, i la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, i altres diputats del grup socialista.