Aragonès trasllada a Sánchez la demanda d'un finançament singular i culminar la quitació del FLA

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha traslladat aquest dimecres al del Govern central, Pedro Sánchez, la demanda d'un finançament singular per a Catalunya i culminar acords previs com la quitació de 15.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Fonts de l'executiu català han explicat que Aragonès ha defensat davant Sánchez que Catalunya necessita un nou model de finançament, que sigui "just i propi, i l'ha instat a moure's en aquesta qüestió.

La trobada també ha servit per analitzar el compliment d'acords pendents entre la Generalitat i el Govern central, i el president català ha demanat accelerar aquest capítol per aconseguir el màxim d'acords possibles.

Malgrat ressaltar que ja es compleixen alguns acords previs com el traspàs de Rodalies o el traspàs de l'ingrés mínim vital (IMV), ha constatat que n'hi ha d'altres que s'han de culminar com la condonació dels 15.000 milions del FLA i l'impuls i finançament del projecte per a la instal·lació a Catalunya d'un centre tecnològic de producció de xips (Innofab).

A més de constatar que és la primera trobada entre tots dos després de l'aprovació de la llei d'amnistia, Aragonès ha instat Sánchez a "continuar avançant en la resolució del conflicte polític" entre Catalunya i la resta d'Espanya.