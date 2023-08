Rovira (ERC) defensa "continuar avançant" en la via de l'acord amb el PSOE per a la Taula del Congrés

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha defensat aquest dijous "continuar avançant" en la via de l'acord amb el PSOE perquè la diputada socialista Francina Armengol presideixi la Mesa del Congrés dels Diputats.

En un tuit recollit per Europa Press, ha valorat el contingut del pacte amb el PSOE com els "mínims democràtics que ha d'assumir la Mesa", entre els quals es troben la --textualment-- anomalia de no poder parlar en català al Congrés, investigar l'espionatge amb Pegasus i posar fi a la repressió de l'1-O.

ERC ha anunciat el matí d'aquest dijous el seu acord amb el PSOE que els socialistes presideixin la Mesa del Congrés en un pacte que inclou garantir l'ús de les llengües cooficials a les sessions plenàries, una comissió d'investigació sobre el cas Pegasus i continuar avançant en el que dieun "desjudicialitzar" el conflicte derivat de l'1-O, textualment.