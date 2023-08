Junqueras (ERC): "Continuem arrossegant el PSOE en el camí de la resolució del conflicte"

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit aquest dijous sobre l'acord per a la Mesa del Congrés: "Continuem arrossegant al PSOE en el camí de la resolució del conflicte".

Així ho ha expressat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press, en la qual ha emmarcat com a qüestions fonamentals per a la democràcia, en les seves paraules, parlar en català, basc i gallec al Congrés, "posar fi a la repressió de l'Estat per el 1-O i investigar l'espionatge en l'independentisme amb Pegasus".

ERC ha anunciat aquest dijous el seu acord amb el PSOE per votar a la socialista Francina Armengol com a presidenta de la Cambra baixa en un pacte que inclou garantir l'ús de les llengües cooficials en les sessions plenàries, una comissió d'investigació sobre el cas Pegasus i seguir avançant en el que anomenen "desjudicializar" el conflicte derivat del 1-O, textualment.