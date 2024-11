Ribera afirma que la Generalitat Valenciana va demanar més temps per a les obres del barranc del Poyo

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha assegurat que el març i juny del 2024 la Generalitat Valenciana els va demanar més temps per acabar les obres del barranc del Poyo.

"El març i juny del 2024 vam rebre dos informes de la Generalitat Valenciana en què requeria desenvolupaments extra del projecte per millorar la integració del paisatge, hi estem treballant. Però repeteixo, el març i juny del 2024 encara vam rebre un 'esperi una mica' més per part de l'autoritat autonòmica", ha indicat Ribera.

Així ho ha avançat la vicepresidenta tercera del Govern central, aquest dimecres, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats per retre comptes sobre la seva gestió de la dana.