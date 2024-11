El PP acusa Ribera de "gestió negligent" amb la dana i la vicepresidenta que es "burlen dels avisos vermells de l'Aemet"

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusat la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, de "gestió negligent" amb la dana i la vicepresidenta ha retret al PP que "es burlen dels avisos vermells de l'Aemet".

"A la vista d'una gestió clarament negligent, si acaba sent comissària, traslladarà a la Comissió Europea els problemes judicials per la seva mala gestió a Espanya?", li ha preguntat el diputat popular César Sánchez aquest dimecres durant la sessió de control al Congrés.

A més d'acusar Ribera d'"estar treballant en els seus temes personals" a Brussel·les quan es van produir les riuades, el diputat del PP ha dit que és la "màxima responsable de la neteja de les lleres dels rius, que no va netejar".

En concret, ha indicat que és "responsable de no haver adequat el barranc del Poyo"; que "no comptés amb sistema d'alerta primerenca, com sí tenen altres demarcacions a Espanya"; de "no informar ningú durant les dues hores i mitja més crítiques de la història recent del poble valencià" i "de no declarar la situació tres quan la presa de Forata va estar a punt de rebentar".

En la mateixa línia, el popular Miguel Tellado ha apuntat que Ribera ha estat "una ministra fugida, una ministra a la fuga", i també "un frau electoral" i "un frau polític sense precedents". "L'única cosa que a vostè li importa és el seu futur a Europa", li ha retret.

A més a més, Tellado li ha etzibat que "s'estarà força temps declarant als jutjats entre les riuades i el frau dels hidrocarburs".

"Si no hagués anul·lat l'any 2021 el projecte de canalització i drenatge del barranc del Poyo s'haurien salvat moltes vides, però vostè el va anul·lar per intransigència política. No va permetre netejar les lleres dels rius i ho va fer per ideologia", ha dit el diputat del PP.

Per la seva banda, la ministra Ribera ha defensat que "la vegada que més a prop s'ha estat de resoldre les obres del barranc del Poyo" ha estat quan ella mateixa, "com a secretària d'estat, va signar l'única declaració d'impacte ambiental favorable a aquestes intervencions el desembre del 2011".

"Vostès la van deixar caure. La guia va quedar caduca el 2017 per falta d'actuació del govern del senyor Mariano Rajoy", ha afirmat, la qual cosa ha provocat retrets des dels escons del PP.

A més a més, Ribera ha suggerit "demanar explicacions a cadascú sobre la seva responsabilitat" i ha criticat que els populars "es burlen dels avisos vermells de l'Aemet".

"Si consideren que la informació no és confiable, si es burlen dels avisos vermells de l'Aemet, és molt difícil extreure conclusions que ens preparin per reaccionar bé a la següent calamitat", ha emfatitzat.

Segons Ribera, "va ser una pena que les obres de protecció del barranc del Poyo no s'executessin quan tocava, a partir del gener del 2012" i "que costés tant posar ordre en el caos de les obres declarades d'interès general per part de l'Estat amb els terrenys ja expropiats" quan van arribar "el juny del 2018 al Govern central" i que "fins i tot a l'ambaixada de Japó entenguin què vol dir un avís vermell de l'Aemet, però al responsable de Protecció Civil i Emergències de la Generalitat de València li costi tant reaccionar".