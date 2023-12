Ribera acusa l'OPEP de dificultar l'acord de la COP28: "És repugnant"

"Necessitem ser més explícits, reduir la presència de combustibles fòssils i poder-ne prescindir", ha afirmat

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha acusat l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) de dificultar l'acord final de la Cimera del Clima de l'ONU (COP28) que s'està duent a terme a Dubai, i ha qualificat la seva posició de "repugnant".

"És repugnant que els països de l'OPEP estiguin pressionant per no arribar on s'ha d'arribar", ha dit Ribera en unes declaracions en la COP28 en relació amb la posició de l'OPEP, que ha expressat el seu rebuig a qualsevol acord dirigit a la reducció dels combustibles fòssils.

"No estem parlant de desfer-nos dels combustibles fòssils demà, però, tret que creem les condicions per reduir-los, continuarem malgastant bilions de diners en coses que malmeten el clima, perjudiquen el desenvolupament sostenible i, per descomptat, són bastant injustes", ha explicat la ministra.

La vicepresidenta tercera ha manifestat que "el text que va sortir aquest divendres en la COP28 és molt vague" i la majoria de coses que hi apareixen ja han estat recolzades.

"Necessitem ser més explícits, reduir la presència de combustibles fòssils i poder-ne prescindir", ha dit Ribera, que ha afegit que "la nostra batalla avui és marcar dates, percentatges i començar pel carbó".

"Hi haurà una oposició forta, és obvi, però paga la pena lluitar, paga la pena deixar clar que és molt difícil crear condicions per a la inversió massiva en aquesta transformació i al ritme que necessitem si continuem parlant de manera vaga", ha conclòs.