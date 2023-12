Ribera: "La UE no es conformarà amb la reducció progressiva dels combustibles fòssils"

Adverteix que és responsabilitat de tots garantir que "no hi hagi una gran apagada a Espanya"



BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha celebrat que els combustibles fòssils constin en l'acord de la Cimera del Clima de l'ONU (COP28) a Dubai, però avisa que "la UE no es conformarà amb la reducció progressiva dels combustibles fòssils".

"No n'hi ha prou, caldrà molta més precisió, molta més claredat", ha dit en una entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio, recollida aquest dissabte per Europa Press.

Segons ella, "fins i tot el president de la COP28 ha deixat clar que creu que aquesta conferència ha de ser un canvi revolucionari, que representi la reunió més important des que el 2015 es va adoptar l'Acord de París".

Respecte de les paraules del president de la COP28, el Sultan Ahmed al-Jaber dels Emirats Àrabs Units, que va dir que no hi ha cap escenari que digui que l'eliminació dels combustibles fòssils és el que farà possible assolir l'1,5ºC, ha considerat que té la convicció que "se n'ha penedit".

Ha assenyalat que també creu que això "l'obliga no només a demanar disculpes, com ha fet, sinó a demostrar 'de facto' que n'està penedit i que exercirà el paper que li correspon".

ENERGIA

Ribera ha apuntat que "s'avança molt lentament" en energies renovables a Catalunya, ja que hi ha hagut massa temps durant el qual no ha passat res, en les seves paraules.

"Responem que no a tot: no volem tèrmiques, no volem nuclears, no volem gas, no volem renovables... però volem energia", ha analitzat, i ha assenyalat l'energia eòlica-marina com una energia que pot ser acceptada i acceptable per part de tots.

En aquest sentit, ha advertit textualment que és responsabilitat de tots garantir que "no hi hagi una gran apagada a Espanya" o que el país es quedi ancorat en un model del passat.