Renfe xifra en un 11,6% el seguiment de la vaga en el torn de matí

MADRID 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha xifrat en un 11,6% el percentatge de la plantilla que està secundant la vaga aquest dilluns en el torn de matí en tota l'operativa, incloent tots els serveis de passatgers i de mercaderies, a més de la resta d'activitats als tallers.
Fonts de l'empresa pública afegeixen que el seguiment acumulat entre el torn de nit i de matí s'enfila a l'11,2% en aquesta vaga convocada per Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical i Alferro, que també afecta la resta d'operadors i tot el sector en el seu conjunt.
Per ara, la vaga està provocant que el servei ferroviari registri algunes cancel·lacions i retards al matí. En l'alta velocitat, la llista de serveis mínims del 73% excloïa 272 trens de Renfe al llarg dels tres dies de vaga, per la qual cosa aquests serveis no estan garantits.
En la mitja distància, 683 serveis no estan garantits, en aplicació dels serveis mínims decretats del 65% (operaran 1.277 trens de 1.960); a Cercanías funcionaran el 50% en hora vall i el 75% en hora punta (a Catalunya serà entre el 33% i 66%); i en mercaderies, només el 21%.
Renfe recorda que les reivindicacions d'aquestes aturades estan orientades a exigir un increment de la inversió en seguretat i manteniment de les infraestructures ferroviàries, a més de l'adopció d'actuacions de diagnòstic i prevenció sobre la xarxa.