La UGT defensa que s'estan complint els serveis mínims a Rodalies en la vaga d'aquest dilluns

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El responsable de la UGT a Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defensat que s'estan complint els serveis mínims a Rodalies en la vaga de maquinistes d'aquest dilluns i que s'allarga fins dimecres.
Ha apuntat que hi ha "trens suprimits" dels quals no en sap els motius i que s'està complint la primera franja dels serveis mínims del 66%, que va de les 6 a les 9.30 hores --la segona és de 17 a 20.30--, mentre que en les hores vall la garantia del servei és del 33%, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha expressat que els maquinistes exigeixen al Ministeri de Transports una "garantia" d'invertir en seguretat a les vies i ha lamentat que les partides pressupostàries destinades a infraestructures viàries a Catalunya no s'han executat.
"No es poden mantenir les Cercanías, les Rodalies de Catalunya, com les tenim. És un autèntic desastre", ha dit.
Preguntat per si confia a arribar a un acord amb el ministeri per desconvocar la vaga, ha afirmat que és "fonamental" desencallar la situació i que espera que continuïn les negociacions.